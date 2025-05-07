66-річна Мадонна привела свого 29-річного бойфренда на Met Gala 2025 (фото)

66-річна американська співачка Мадонна відвідала зі своїм 29-річним бойфрендом Акімом Моррісом щорічний бал Інституту костюма Met Gala 2025 в Нью-Йорку.

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Кадрами артистка поділилася в Instagram.

На події, яка збирає в себе найбільших зірок, Медж зʼявилася в кремовому штанному костюмі. Волосся знаменитість зібрала в пучок з двома пасмами спереду, що обрамляли обличчя. Тим часом Акім Морріс обрав для появи елегантний чорний костюм з білою сорочкою та кольє. Пара позувала в сонцезахисних окулярах та провела разом вечір після офіційної частини заходу.

"Одяг робить людину на Met Gala! Дякую Тому Форду та Хайдеру Аккерману", — написала Мадонна.

Мадонна

Юний бойфренд Мадонни

Про стосунки 66-річної Медж та 29-річного Акіма Морріса відомо з літа 2024 року. Пару бачили, коли ті гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні дня народження співачки світового масштабу.

Обранець Мадонни народився на Ямайці. Акім Морріс здобув ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу юнак грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Ба більше, Мадонна та Акім викликали чутки про заручини напередодні Нового року, коли зірка сцени показала діамантову каблучку на безіменному пальці лівої руки.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Нагадаємо, учасниця президентських виборів у США у 2024 році Камалла Гарріс таємно відвідала Met Gala 2025. Суперниця Дональда Трампа не з'явилася на килимовій доріжці, але позувала зі співголовами Met Gala A$AP Rocky, Фарреллом Вільямсом, Льюїсом Гемілтоном і Колманом Домінго за лаштунками.

Також Фокус писав про появу американської дизайнерки Вери Вонг на Met Gala 2025. Модельєрка вийшла на червону доріжку в сукні з глибоким декольте.