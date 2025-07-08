66-летняя Мадонна проводит лето с 29-летним бойфрендом (фото)
66-летняя американская певица Мадонна показалась в компании своего юного бойфренда Акима Морриса, с которым встречается около года.
Артистка проводит время с детьми и избранником, показав летние кадры подписчикам в Instagram.
"Медитация и Маргарита с Буддой очень рекомендуются 4 июля! Несмотря на то, что происходит в Америке... мы все же успели провести славные выходные с друзьями, футболом, лошадьми и солнечным сиянием", — написала Медж.
На кадрах появился ее 29-летний бойфренд, футболист Аким Моррис. Пара обнималась, позируя на камеру.
В частности, артистка показала, как ее юный возлюбленный оседлал лошадь, когда они отдыхали на природе.
А к звездной маме и ее возлюбленному присоединились ее сын Дэвид Банда и трое дочерей, Мерси, Стелла и Эстер. Последние играли в футбол.
Юный бойфренд Мадонны
Об отношениях 66-летней певицы и 29-летнего Акима Морриса известно с лета 2024 года. Пару заметили, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне дня рождения Медж.
Возлюбленный знаменитости родился на Ямайке. Аким получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время юноша играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.
Более того, Мадонна и ее избранник вызвали слухи о помолвке накануне Нового года, когда звезда показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце левой руки. Впрочем, официально эти домыслы не подтвердились.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Мадонна поздравила своего папу Сильвио Чикконе с 94-летием.
- Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после 20-летней ссоры.
Кроме того, Мадонна посетила с Акимом Моррисом ежегодный бал Института костюма Met Gala 2025 в Нью-Йорке.