67-летняя Мадонна отреагировала на слухи о свадьбе с 29-летним футболистом (фото)

67-летняя американская певица Мадонна впервые прокомментировала слухи о своей помолвке с 29-летним футболистом Акимом Моррисом. Звезда сцены ответила в саркастическом стиле.

Накануне СМИ писали, что Медж якобы согласилась выйти замуж за Морриса. В своем TikTok артистка показала видео со своим юным избранником.

Звездная пара, между которой разница в возрасте почти 40 лет, разыграла момент предложения. Аким встал на одно колено, держа в руке кольцо. А Мадонна изобразила удивление и примерила аксессуар, который оказался брелоком с футбольным мячиком.

"Я сказала "Гол", — подписала видео Медж.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Скриншот TikTok

Более того, артистка дополнила это видео песней RAYE — Where Is My Husband! (Где мой муж).

Мадонна и Аким Моррис Фото: Скриншот TikTok

Мадонна выходит замуж: что известно о ее избраннике

Аким впервые встретился с Мадонной в августе 2022 года, хотя их роман был подтвержден только через два года. Мадонна обнародовала их отношения в Instagram в июле 2024 года.

В конце 2025 года появилась информация о планах пары пожениться.

"Учитывая, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, показывает, что чувства реальны. Она влюблена, и ее дети любят его", — говорил инсайдер.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Первый брак Медж был с режиссером и актером Шоном Пенном с 1985 по 1989 год.

Она родила своего старшего ребенка, 28-летнюю дочь Лурдес, от фитнес-тренера Карлоса Леона в 1996 году.

Впоследствии, в 2000 году, звезда вышла замуж за режиссера фильма "Шерлок Холмс" Гая Ричи. У пары родился сын Рокко. Звезда также усыновила четырех детей из Малави — сына Дэвида, дочь Мерси и близнецов Стеллу и Эстер.

