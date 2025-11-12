67-річна Мадонна відреагувала на чутки про весілля з 29-річним футболістом (фото)

67-річна американська співачка Мадонна вперше прокоментувала чутки про свої заручини з 29-річним футболістом Акімом Моррісом. Зірка сцени відповіла в саркастичному стилі.

Напередодні ЗМІ писали, що Медж нібито погодилася вийти заміж за Морріса. У своєму TikTok артистка показала відео зі своїм юним обранцем.

Зіркова пара, між якою різниця у віці майже 40 років, розіграла момент освідчення. Акім встав на одне коліно, тримаючи в руці каблучку. А Мадонна вдала здивування та приміряла аксесуар, який виявився брелоком з футбольним м'ячиком.

"Я сказала "Гол", — підписала відео Медж.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Скріншот TikTok

Ба більше, артистка доповнила це відео пісне RAYE — Where Is My Husband! (Де мій чоловік).

Мадонна та Акім Морріс Фото: Скріншот TikTok

Мадонна виходить заміж: що відомо про її обранця

Акім уперше зустрівся з Мадонною в серпні 2022 року, хоча їхній роман був підтверджений лише через два роки. Мадонна оприлюднила їхні стосунки в Instagram у липні 2024.

Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися.

"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казав інсайдер.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Перший шлюб Медж був з режисером та актором Шоном Пенном з 1985 по 1989 рік.

Вона народила свою старшу дитину, 28-річну доньку Лурдес, від фітнес-тренера Карлоса Леона у 1996 році.

Згодом, у 2000 році, зірка вийшла заміж за режисера фільму "Шерлок Холмс" Гая Річі. У пари народився син Рокко. Зірка також усиновила чотирьох дітей з Малаві — сина Девіда, доньку Мерсі та близнюків Стеллу та Естер.

