67-річна Мадонна виходить заміж за 29-річного бойфренда: що про нього відомо (фото)

67-річна американська співачка Мадонна та її 29-річний коханий Акім Морріс таємно заручилися. Між парою різниця у віці 38 років, проте це їх зовсім не бентежить.

Інсайдери розповіли Radar Online, що Мадонна "не хоче витрачати жодної хвилини". Ба більше, уже певний час Акім називає обраницю дружиною.

Мадонна виходить заміж

"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — каже джерело.

Інший інсайдер наголосив, що юнак насправді "зрілий, шанобливий, і вона каже, що той показав їй більше справжньої сили та стабільності, ніж будь-хто, з ким вона була — навіть її колишні чоловіки".

Мадонна виходить заміж за Акіма Морріса Фото: Instagram madonna

Деталі весілля

Уже й відомі деталі майбутнього весілля пари: "Вона не прагне великого шоу — вона просто хоче чуттєве свято в оточенні людей, яких любить найбільше".

Зокрема, Морріс погодився з усіма умовами конфіденційності з того часу, як він із зіркою почав зустрічатися, тому немає абсолютно жодного конфлікту щодо приватності чи майбутніх юридичних угод.

"Акім чекає, коли вона дасть слово — він уже називає її своєю "дружиною", ніби це укладена угода", — каже джерело.

Мадонна з бойфрендом Фото: Instagram madonna

Хто такий Акім Морріс

Про стосунки співачки з юнаком відомо з літа 2024 року. Уперше публічно пару помітили, коли вони гуляли за руку в Портофіно напередодні 66-го дня народження Медж.

Акім Морріс народився на Ямайці. Він отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу наречений артистки грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

