67-летняя Мадонна выходит замуж за 29-летнего бойфренда: что о нем известно (фото)

67-летняя американская певица Мадонна и ее 29-летний возлюбленный Аким Моррис тайно обручились. Между парой разница в возрасте 38 лет, однако это их совсем не смущает.

Инсайдеры рассказали Radar Online, что Мадонна "не хочет тратить ни одной минуты". Более того, уже некоторое время Аким называет избранницу женой.

Мадонна выходит замуж

"Учитывая, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, показывает, что чувства реальны. Она влюблена, и ее дети любят его", — говорит источник.

Другой инсайдер отметил, что юноша на самом деле "зрелый, уважительный, и она говорит, что он показал ей больше настоящей силы и стабильности, чем кто-либо, с кем она была — даже ее бывшие мужья".

Мадонна выходит замуж за Акима Морриса Фото: Instagram madonna

Детали свадьбы

Уже и известны детали предстоящей свадьбы пары: "Она не хочет большого шоу — она просто хочет чувственный праздник в окружении людей, которых любит больше всего".

Відео дня

В частности, Моррис согласился со всеми условиями конфиденциальности с тех пор, как он со звездой начал встречаться, поэтому нет абсолютно никакого конфликта относительно приватности или будущих юридических сделок.

"Аким ждет, когда она даст слово — он уже называет ее своей "женой", будто это заключенное соглашение", — говорит источник.

Мадонна с бойфрендом Фото: Instagram madonna

Кто такой Аким Моррис

Об отношениях певицы с юношей известно с лета 2024 года. Впервые публично пару заметили, когда они гуляли за руку в Портофино накануне 66-го дня рождения Медж.

Аким Моррис родился на Ямайке. Он получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время жених артистки играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В экстравагантных позах Мэдж объявила о возвращении в музыку после лет перерыва.

Артистка насладилась романтическим ужином со своим парнем Акимом Моррисом в Лондоне.

Кроме того, знаменитость отпраздновала свой 67-й день рождения в Италии в кругу родных.