67-річна Мадонна вперше показалася з юним бойфрендом після новин про заручини (фото)

67-річна американська співачка Мадонна з'явилася на публіці зі своїм 29-річним коханим Акімом Моррісом, коли вони прибули до Нью-Йорка.

Артистку сфотографували після приземлення в аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді разом з її юним обранцем. Це сталося якраз після новин про плани пари одружитися. Про це пише Daily Mail.

Медж намагалася не привертати до себе уваги, обравши повсякденний образ для подорожей. Поп-зірка була одягнена в довгу пухову куртку поверх білого топу, чорні спортивні штани та білі кросівки.

Співачка проходила через термінали, а за нею йшла асистентка разом з Акімом.

Мадонна та Акім Морріс у Нью-Йорку Фото: Backgrid

Мадонна виходить заміж

Колишній футболіст вперше зустрівся з Мадонною в серпні 2022 року, хоча їхній роман був підтверджений лише через два роки. Мадонна оприлюднила їхні стосунки в Instagram у липні 2024, опублікувавши фотографії, на яких вони обіймаються.

Відео дня

Вважалося, що вони розлучилися в жовтні того ж року, але помирилися лише через кілька тижнів після розриву.

Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися.

"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казав інсайдер.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Чоловіки Мадонни

Перший шлюб Мадонни був з Шоном Пенном з 1985 по 1989 рік.

Вона народила свою старшу дитину, 28-річну доньку Лурдес, від фітнес-тренера Карлоса Леона у 1996 році, але її стосунки з батьком дитини були недовгими.

Згодом, у 2000 році, зірка вийшла заміж за режисера фільму "Шерлок Холмс" Гая Річі. У пари народився син Рокко, якому зараз 24 роки.

Мадонна також усиновила чотирьох дітей з Малаві — сина Девіда, доньку Мерсі та близнюків Стеллу та Естер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, співачка засвітилася в обіймах юного коханця у свій день народження.