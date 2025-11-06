67-річна Мадонна вперше показалася з юним бойфрендом після новин про заручини (фото)
67-річна американська співачка Мадонна з'явилася на публіці зі своїм 29-річним коханим Акімом Моррісом, коли вони прибули до Нью-Йорка.
Артистку сфотографували після приземлення в аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді разом з її юним обранцем. Це сталося якраз після новин про плани пари одружитися. Про це пише Daily Mail.
Медж намагалася не привертати до себе уваги, обравши повсякденний образ для подорожей. Поп-зірка була одягнена в довгу пухову куртку поверх білого топу, чорні спортивні штани та білі кросівки.
Співачка проходила через термінали, а за нею йшла асистентка разом з Акімом.
Мадонна виходить заміж
Колишній футболіст вперше зустрівся з Мадонною в серпні 2022 року, хоча їхній роман був підтверджений лише через два роки. Мадонна оприлюднила їхні стосунки в Instagram у липні 2024, опублікувавши фотографії, на яких вони обіймаються.
Вважалося, що вони розлучилися в жовтні того ж року, але помирилися лише через кілька тижнів після розриву.
Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися.
"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казав інсайдер.
Чоловіки Мадонни
Перший шлюб Мадонни був з Шоном Пенном з 1985 по 1989 рік.
Вона народила свою старшу дитину, 28-річну доньку Лурдес, від фітнес-тренера Карлоса Леона у 1996 році, але її стосунки з батьком дитини були недовгими.
Згодом, у 2000 році, зірка вийшла заміж за режисера фільму "Шерлок Холмс" Гая Річі. У пари народився син Рокко, якому зараз 24 роки.
Мадонна також усиновила чотирьох дітей з Малаві — сина Девіда, доньку Мерсі та близнюків Стеллу та Естер.
