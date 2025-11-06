67-летняя Мадонна впервые показалась с юным бойфрендом после новостей о помолвке (фото)

67-летняя американская певица Мадонна появилась на публике со своим 29-летним возлюбленным Акимом Моррисом, когда они прибыли в Нью-Йорк.

Артистку сфотографировали после приземления в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди вместе с ее юным избранником. Это произошло как раз после новостей о планах пары пожениться. Об этом пишет Daily Mail.

Мэдж старалась не привлекать к себе внимания, выбрав повседневный образ для путешествий. Поп-звезда была одета в длинную пуховую куртку поверх белого топа, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Певица проходила через терминалы, а за ней шла ассистентка вместе с Акимом.

Мадонна и Аким Моррис в Нью-Йорке Фото: Backgrid

Мадонна выходит замуж

Бывший футболист впервые встретился с Мадонной в августе 2022 года, хотя их роман был подтвержден только через два года. Мадонна обнародовала их отношения в Instagram в июле 2024 года, опубликовав фотографии, на которых они обнимаются.

Считалось, что они расстались в октябре того же года, но помирились лишь через несколько недель после разрыва.

В конце 2025 года появилась информация о планах пары пожениться.

"Учитывая, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, показывает, что чувства реальны. Она влюблена, и ее дети любят его", — говорил инсайдер.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Мужчины Мадонны

Первый брак Мадонны был с Шоном Пенном с 1985 по 1989 год.

Она родила своего старшего ребенка, 28-летнюю дочь Лурдес, от фитнес-тренера Карлоса Леона в 1996 году, но ее отношения с отцом ребенка были недолгими.

Впоследствии, в 2000 году, звезда вышла замуж за режиссера фильма "Шерлок Холмс" Гая Ричи. У пары родился сын Рокко, которому сейчас 24 года.

Мадонна также усыновила четырех детей из Малави — сына Дэвида, дочь Мерси и близнецов Стеллу и Эстер.

