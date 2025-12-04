"Дві різні країни": Осадча розповіла, як Мадонна "відчитала" помічника, який назвав Україну Росією

Американська попзірка Мадонна публічно виправила члена своєї команди, який переплутав Україну з Росією. Про цей інцидент розповіла телеведуча Катерина Осадча після поїздки до США, де вона брала інтерв’ю у 67-річної легенди сцени.

За словами Осадчої, коли вона зайшла до кімнати для запису, помічник повідомив Мадонні, що журналістка "з Росії". Реакція співачки була миттєвою й доволі емоційною. Вона одразу почала пояснювати команді різницю між двома країнами та нагадала, що сама відвідувала Україну. Про це Катерина Осадча розказала на своїй сторінці в Instagram.

Осадча процитувала розмову:

"Я повертаюся і кажу: "Ні, я з України". Вона каже: "Ви що, не знаєте, що Україна і Росія — дві різні країни?". І починає виговорювати своєму помічнику і всій групі розповідати про те, як вона була в Україні, що Україна — це окрема країна. Що це незалежна і красива країна, яка вже давно не Росія".

Як Мадонна підтримувала Україну з 2022 року

Вона стала однією з перших світових знаменитостей, хто одразу висловив свою підтримку. Буквально в перші дні повномасштабної війни співачка виклала спеціально змонтований кліп, у якому назвала Путіна брехуном, порівняла його з Гітлером та підтримала українців.

Зокрема, Мадонна ділилася відео зруйнованих будинків в Україні внаслідок російських обстрілів.

"Путін продовжує безглузді та жахливі напади на Україну!! Щодня гинуть поранені невинні люди! Невинні люди борються за свої життя. І вчаться стріляти, щоб захистити себе. Біженці переповнюють кордони, і їм не дають втекти. Стільки сміливців залишаються воювати.." — писала артистка.

