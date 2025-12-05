69-летняя Ким Кэттролл тайно вышла замуж за бойфренда, который младше ее (фото)

Избранником звезды "Секса в большом городе" стал 54-летний звукорежиссер Рассел Томас, с которым она встречалась с 2016 года. Церемония была скромной и прошла в Лондоне.

Звезда "Полицейской академии" Ким Кэттролл в четвертый раз связала себя узами брака на тайной церемонии в ратуше, пишет People.

Она вышла замуж за Рассела Томаса в Старой ратуше Челси на церемонии, на которой, как сообщается, присутствовало всего 12 гостей. В своей речи Ким и Рассел говорили о прочных отношениях, которые пара развивала на протяжении почти десятилетия, а также их связям с семьей и друзьями.

На свою четвертую свадьбу Ким Кэттролл надела изысканный костюм Dior и шляпку от королевского мастера Филиппа Трейси, а стилистом выступила ее давняя коллега и бывший художник по костюмам сериала "Секс в большом городе" Патрисия Филд.

Хотя церемония бракосочетания пары состоялась только в четверг, Кэтролл, судя по всему, заранее надела обручальное кольцо, которым она блеснула на красной дорожке, когда они с Томасом посетили церемонию вручения премии Fashion Awards 2025 в лондонском Альберт-холле всего за несколько дней до этого, в понедельник.

В 2023 году Ким рассказывала, что "очень благодарна" за свои "прекрасные" отношения с Томасом. И шутила, что пандемия коронавируса "связала" их вместе, так как в первое время они только переписывались и общались онлайн.

Впервые о их романе заговорили еще в 2016 году, а сама актриса рассказывала, что он поддерживал с ней связь после ее появления на шоу BBC Radio 4 и подписался на нее в Twitter (теперь X).

"Он написал мне личное сообщение. Это было очень, очень современно и очень очаровательно", — вспоминала она.

Кэттролл трижды была замужем: за Лэрри Дэвисом; Андрэ Дж. Лисоном, с которым она развелась в 1989 году и аудиоинженером Марком Левинсоном, с которым развелась в 2004 году. До того была помолвлена с актером Дэниелом Бензали. А также встречалась с бывшим премьер-министром Канады Пьером Трюдо.

Напомним, ранее Ким Кэттролл появилась в эпизоде в сиквеле "И просто так…", но опровергла, что появится еще раз, или будет сниматься в вероятных сиквелах.

Также Ким часто видели на свиданиях с ее бойфрендом Расселом Томасом. И пара выглядела очень счастливой.