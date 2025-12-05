69-річна Кім Кеттролл таємно вийшла заміж за бойфренда, який молодший за неї (фото)

Обранцем зірки "Сексу у великому місті" став 54-річний звукорежисер Рассел Томас, з яким вона зустрічалася з 2016 року. Церемонія була скромною і відбулася в Лондоні.

Зірка "Поліцейської академії" Кім Кеттролл вчетверте пов'язала себе узами шлюбу на таємній церемонії в ратуші, пише People.

Вона вийшла заміж за Рассела Томаса в Старій ратуші Челсі на церемонії, на якій, як повідомляється, були присутні всього 12 гостей. У своїй промові Кім і Рассел говорили про міцні стосунки, які пара розвивала впродовж майже десятиліття, а також про їхні зв'язки з сім'єю і друзями.

На своє четверте весілля Кім Кеттролл одягла вишуканий костюм Dior і капелюшок від королівського майстра Філіпа Трейсі, а стилістом виступила її давня колега і колишній художник з костюмів серіалу "Секс і місто" Патрісія Філд.

Хоча церемонія одруження пари відбулася тільки в четвер, Кетролл, судячи з усього, заздалегідь одягла обручку, якою вона блиснула на червоній доріжці, коли вони з Томасом відвідали церемонію вручення премії Fashion Awards 2025 в лондонському Альберт-Холі всього за кілька днів до цього, в понеділок.

У 2023 році Кім розповідала, що "дуже вдячна" за свої "прекрасні" стосунки з Томасом. І жартувала, що пандемія коронавірусу "зв'язала" їх разом, оскільки спочатку вони тільки листувалися і спілкувалися онлайн.

Уперше про їхній роман заговорили ще 2016 року, а сама акторка розповідала, що він підтримував із нею зв'язок після її появи на шоу BBC Radio 4 і підписався на неї у Twitter (тепер X).

"Він написав мені особисте повідомлення. Це було дуже, дуже сучасно і дуже чарівно", — згадувала вона.

Кеттролл тричі була одружена: з Леррі Девісом; Андре Дж. Лісоном, з яким вона розлучилася 1989 року та аудіоінженером Марком Левінсоном, з яким розлучилася 2004 року. До того була заручена з актором Деніелом Бензалі. А також зустрічалася з колишнім прем'єр-міністром Канади П'єром Трюдо.

Нагадаємо, раніше Кім Кеттролл з'явилася в епізоді в сиквелі "І просто так...", але заперечила, що з'явиться ще раз, або зніматиметься в імовірних сиквелах.

Також Кім часто бачили на побаченнях з її бойфрендом Расселом Томасом. І пара виглядала дуже щасливою.