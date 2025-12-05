Netflix покупает киностудию Warner Bros. за $82,7 млрд: что изменится для зрителей

Крупнейший стриминговый сервис Netflix объявил о покупке киностудии Warner Bros., а также их стримингового подразделения HBO Max и HBO за $82,7 млрд.

Результатом сделки станет уникальное предложение для потребителей, которое объединит культовые франшизы и легендарные библиотеки Warner Bros. в базе Netflix, говорится в заявлении потоковой платформы.

Ожидается, что сделка будет закрыта после ранее объявленного выделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию. Предположительные сроки – третий квартал 2026 года.

Слияние Netflix и Warner Bros.: что изменится

В базе Netflix хиты Warner Bros. "Теория большого взрыва", "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Волшебник страны Оз" и "Вселенная DC" будут соседствовать с лучшими шоу Netflix, включая "Уэнздей", "Бумажный дом", "Бриджертоны", "Отрочество" и другие проекты.

"Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать мир. Объединив невероятную коллекцию сериалов и фильмов Warner Bros. — от бессмертной классики, такой как "Касабланка" и "Гражданин Кейн", до современных хитов, таких как "Гарри Поттер и друзья", — с нашими определяющими культуру сериалами, такими как "Очень странные дела", K-Pop "Охотники на демонов" и "Игра в кальмара", мы сможем делать это еще лучше", – заявил Тед Сарандос, содиректор Netflix.

Он подчеркнул, что эта покупка улучшит предложение и ускорит развитие стриминговой платформы на десятилетия вперед.

Дэвид Заслав, президент и генеральный директор Warner Bros. Discovery, тоже рад сделке:

"Сегодняшнее объявление объединяет две величайшие компании в мире, специализирующиеся на повествовании историй, чтобы подарить еще большему числу людей развлечения, которые они любят больше всего. Более века Warner Bros. восхищает зрителей, привлекает внимание всего мира и формирует нашу культуру. Объединившись с Netflix, мы обеспечим, чтобы люди во всем мире продолжали наслаждаться самыми захватывающими историями из поколения в поколение".

В Netflix говорят, что покупка поможет им оптимизировать свои тарифные планы для потребителей, увеличивая возможности просмотра и доступ к контенту, расширит потенциал студий Netflix и позволит компании значительно повысить производственные мощности в США и продолжить наращивать инвестиции в оригинальный контент в долгосрочной перспективе, что создаст рабочие места и укрепит индустрию развлечений.

