Netflix купує кіностудію Warner Bros. за $82,7 млрд: що зміниться для глядачів

Найбільший стримінговий сервіс Netflix оголосив про купівлю кіностудії Warner Bros., а також їхнього стримінгового підрозділу HBO Max і HBO за $82,7 млрд.

Результатом угоди стане унікальна пропозиція для споживачів, яка об'єднає культові франшизи і легендарні бібліотеки Warner Bros. у базі Netflix, йдеться в заяві потокової платформи.

Очікується, що угоду буде закрито після раніше оголошеного виділення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію. Можливі терміни — третій квартал 2026 року.

Злиття Netflix і Warner Bros.: що зміниться

У базі Netflix хіти Warner Bros. "Теорія великого вибуху", "Клан Сопрано", "Гра престолів", "Чарівник країни Оз" і "Всесвіт DC" будуть сусідами з кращими шоу Netflix, включно з "Венздей", "Паперовим будинком", "Бріджертонами", "Отроцтвом" та іншими проектами.

"Наша місія завжди полягала в тому, щоб розважати світ. Об'єднавши неймовірну колекцію серіалів і фільмів Warner Bros. — від безсмертної класики, як-от "Касабланка" і "Громадянин Кейн", до сучасних хітів, як-от "Гаррі Поттер і друзі", — з нашими серіалами, що визначають культуру, як-от "Дивні дива", K-Pop "Мисливці на демонів" і "Гра в кальмара", ми зможемо робити це ще краще", — заявив Тед Сарандос, співдиректор Netflix.

Він наголосив, що ця покупка поліпшить пропозицію і прискорить розвиток стримінгової платформи на десятиліття вперед.

Девід Заслав, президент і генеральний директор Warner Bros. Discovery, теж радий угоді:

"Сьогоднішнє оголошення об'єднує дві найбільші компанії у світі, що спеціалізуються на оповіданні історій, щоб подарувати ще більшій кількості людей розваги, які вони люблять найбільше. Понад століття Warner Bros. захоплює глядачів, привертає увагу всього світу і формує нашу культуру. Об'єднавшись із Netflix, ми забезпечимо, щоб люди в усьому світі продовжували насолоджуватися найбільш захопливими історіями з покоління в покоління".

У Netflix кажуть, що купівля допоможе їм оптимізувати свої тарифні плани для споживачів, збільшуючи можливості перегляду і доступ до контенту, розширить потенціал студій Netflix і дасть змогу компанії значно підвищити виробничі потужності в США та продовжити нарощувати інвестиції в оригінальний контент у довгостроковій перспективі, що створить робочі місця і зміцнить індустрію розваг.

