Человек-паук обманул Ларису Долину на 150 млн рублей, — росСМИ

Мошенники, которые выманили у российской певицы-пропагандистки Ларисы Долиной 150 млн рублей при продаже квартиры, для поддельного паспорта использовали фото голливудского актера Тома Холланда, который играет главную роль в фильме "Человек-паук".

Фото документа показали во время программы "Пусть говорят", пишут росСМИ.

Паспорт, который выкристаллизовали шахари для квартирной аферы с Долиной Фото: соцмережі

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга и силовых структур, прислали певице снимок документа для подтверждения личности одного из участников аферы, в графе с фото был изображен исполнитель роли "Человека-паука".

Сама Долина поверила в подлинность документа. Она призналась, что только спустя четыре месяца поняла, что стала жертвой обмана. Продавая квартиру, она якобы была уверена, что помогает разоблачить преступников.

Певица также пообещала, что вернет все деньги Полине Лурье, которая в итоге купила ее квартиру за 112 млн рублей.

