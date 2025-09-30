Отмахивалась и хамила: 70-летняя Долина чуть не упала на похоронах Кеосаяна (видео)

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает путинский режим, пришла на похороны пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На церемонии прощания с ней случилась неприятная история. Момент удалось снять на видео.

70-летняя певица, одетая во все черное, появилась на похоронах мужа Маргариты Симоньян с красными гвоздиками. Сначала она пообщалась с прессой, после чего зашла в армянскую церковь. Фокус обратил внимание, что уже на выходе с ней случился конфуз.

Один из фотографов, выбирая удачный ракурс для съемки, не заметил певицу и едва не сбил ее с ног. Мужчина схватил артистку за руку, чтобы она не упала, но та с недовольным выражением лица отшатнулась, пробормотав себе под нос: "Господи! Так же нельзя, надо смотреть!". Заметив, что другой фотограф это снимает, она добавила: "Вы меня сейчас снимали?! Спасибо!".

Скандал с Долиной на похоронах

Видео конфуза быстро разлетелось по сети, в частности на YouTube. Автор одного из таких роликов, Андрей Флор, написал в заголовке: "Беспорядок!!! Ларису Долину толкнули на похоронах Тиграна Кеосаяна. Армянский храмовый комплекс". На самом деле в кадре видно, что артистку никто специально не толкал — это была случайность.

В комментариях зрители начали обсуждать увиденное. Многие отметили, что российская пропагандистка и фанатка путинского режима "была и остается грубияном и хамкой".

"Долина, как была хамкой, такой и осталась";

"Человек просто не видел, что он идет сзади";

"Мужчина стоял к ней спиной, поэтому Ларисе надо было смотреть, куда идет";

Певица не разминулась с фотографом Фото: Instagram

"Долина нехорошо себя повела, будто кто-то ее специально толкнул, руками размахивала";

"Смотрю на Долину. Без слез не взглянешь. Страшная бабушка".

Тигран Кеосаян — режиссер и ведущий российского телеканала "НТВ". В январе 2021 года, до полномасштабного вторжения российской армии, он угрожал Украине захватом Киева. Он был известен своими резкими антиукраинскими заявлениями и поддержкой агрессии России против Украины. Находился под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Украины за свою деятельность.

Среди заявлений пропагандиста — призывы к ядерному удару по Киеву, оправдание убийств военнопленных и отрицание права Украины на существование.

Маргарита Симоньян готовится выбирать парики, потому что сейчас лечится от рака. Она отчитывалась о "страшной и тяжелой" болезни 7 сентября на программе другого известного пропагандиста Владимира Соловьева.

Накануне Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме.