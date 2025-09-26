Требовал ядерного удара и отрицал существование Украины: топ самых скандальных заявлений Кеосаяна (видео)

Российский пропагандист Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет. Он был известен своими резкими антиукраинскими заявлениями и поддержкой агрессии России против Украины. Тигран Кеосаян находился под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Украины за свою деятельность.

Related video

Фокус проанализировал заявления российского пропагандиста и подготовил подборку его самых скандальных высказываний об Украине. Среди них — призывы к ядерному удару по Киеву, оправдание убийств военнопленных и отрицание права Украины на существование.

Что говорил Кеосаян об Украине

Обвинения в нацизме

Кеосаян систематически называл Вооруженные Силы Украины "мотивированными нацистами". "Мы не воюем с каким-то сбродом, а с очень мотивированными нацистами, которых в течение восьми лет готовили вся Европа и вся Америка", — утверждал пропагандист.

Он утверждал, что Российская Федерация ведет борьбу с "нацистами", которых якобы готовили страны Европы и Соединенные Штаты Америки в течение восьми лет. Это заявление пропагандист сделал 11 апреля 2022 года.

Именно так Кеосаян пытался объяснить причины провала плана российских оккупантов по захвату столицы Украины в течение пяти дней.

Обвинения в нацизме Фото: Скриншот

РФ воюет совместно с НАТО

По его словам, Российская Федерация ведет боевые действия в Украине не самостоятельно, а вместе с НАТО. Это заявление было сделано 11 сентября 2022 года.

Пропагандист признал, что Россия проводит именно войну, а не так называемую "специальную военную операцию". Однако он утверждал, что российские войска якобы ведут боевые действия на территории Украины совместно с силами НАТО.

РФ ведет боевые действия в Украине не самостоятельно, а вместе с НАТО, — Кеосаян

США "оккупировали Украину и навязали войну России"

По его заявлению от 2 октября 2022 года, Соединенные Штаты Америки "оккупировали Украину и навязали войну России". Пропагандист обвинял США в военной оккупации территории Украины и утверждал, что именно американская сторона спровоцировала военный конфликт с Российской Федерацией.

США "оккупировали Украину и навязали войну России"

Усиление ракетных обстрелов

12 октября 2022 года пропагандист публично выступал за усиление ракетных ударов по территории Украины. Он призывал к массированным бомбардировкам украинских городов и критической инфраструктуры, аргументируя это необходимостью "прекращения сопротивления" со стороны Украины.

Призвал к усилению обстрелов Фото: Скриншот

Война РФ — "освобождение мира от США"

30 октября 2022 года он заявил, что военная агрессия России против Украины является "освобождением мира от диктата Соединенных Штатов". Пропагандист представлял российское вторжение как миссию глобального масштаба, направленную на устранение влияния США на международной арене.

Война РФ — "освобождение мира от США"

Предложения по ядерному удару

Пропагандист неоднократно призывал к использованию ядерного оружия против Украины. В частности, он предлагал нанести ядерный удар по Киеву.

8 ноября 2022 года пропагандист призвал российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие в случае угрозы поражения в войне против Украины. Он утверждал, что ядерная держава не имеет права проигрывать военные конфликты, и намекал на необходимость применения ядерного вооружения для предотвращения поражения России.

Призвал к использованию ядерного оружия против Украины

Призывы к убийству военнопленных

Кеосаян откровенно призывал к убийству украинских военнопленных.

"У "вагнеровцев" этот вопрос хорошо поставлен. Вы скажете, что это жестоко? Да, жестоко. Бесчеловечно? А я вам вынужден доложить, что война — это вообще жестокая и бесчеловечная вещь", — заявлял он.

Кеосаян призвал к убийству украинских военнопленных

Угрозы захвата Киева

В январе 2021 года Кеосаян открыто угрожал захватом столицы Украины.

"Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать", — говорил он.

Манипуляции по Крыму и Донбассу

Он активно распространял тезис о том, что Крым и Донбасс являются "частью России". Кеосаян утверждал, что Украина должна быть "благодарна" России за "возвращение" этих территорий.

Напомним, что Тигран Кеосаян был одним из ключевых пропагандистов кремлевского режима, чьи заявления неоднократно признавались экстремистскими и направленными на разжигание межнациональной розни. Его публичные высказывания об Украине стали основанием для введения международных санкций и внесения в специальные списки лиц, причастных к нарушениям международного права. Как сообщалось ранее, деятельность российских пропагандистов остается составной частью информационной войны, направленной на оправдание вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщал Фокус, Тиграну Кеосаяну было 59 лет, он умер ночью, 26 сентября.

Фокус также писал, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме.