Вимагав ядерного удару та заперечував існування України: топ найскандальніших заяв Кеосаяна (відео)

Російський пропагандист Тигран Кеосаян помер у віці 59 років. Він був відомий своїми різкими антиукраїнськими заявами та підтримкою агресії Росії проти України. Тигран Кеосаян перебував під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та України за свою діяльність.

Фокус проаналізував заяви російського пропагандиста та підготував добірку його найскандальніших висловлювань про Україну. Серед них — заклики до ядерного удару по Києву, виправдання вбивств військовополонених та заперечення права України на існування.

Що говорив Кеосаян про Україну

Звинувачення у нацизмі

Кеосаян систематично називав Збройні Сили України "мотивованими нацистами". "Ми не воюємо з якимось збродом, а з дуже мотивованими нацистами, яких протягом восьми років готували вся Європа й вся Америка", — стверджував пропагандист.

Він стверджував, що Російська Федерація веде боротьбу з "нацистами", яких нібито підготовлювали країни Європи та Сполучені Штати Америки протягом восьми років. Цю заяву пропагандист зробив 11 квітня 2022 року.

Саме так Кеосаян намагався пояснити причини провалу плану російських окупантів щодо захоплення столиці України протягом п'яти днів.

РФ воює спільно з НАТО

За його словами, Російська Федерація веде бойові дії в Україні не самостійно, а разом з НАТО. Цю заяву було зроблено 11 вересня 2022 року.

Пропагандист визнав, що Росія проводить саме війну, а не так звану "спеціальну військову операцію". Однак він стверджував, що російські війська нібито ведуть бойові дії на території України спільно з силами НАТО.

США "окупували Україну та нав'язали війну Росії"

За його заявою від 2 жовтня 2022 року, Сполучені Штати Америки "окупували Україну та нав'язали війну Росії". Пропагандист звинувачував США у військовій окупації території України та стверджував, що саме американська сторона спровокувала військовий конфлікт з Російською Федерацією.

Посилення ракетних обстрілів

12 жовтня 2022 року пропагандист публічно виступав за посилення ракетних ударів по території України. Він закликав до масованих бомбардувань українських міст та критичної інфраструктури, аргументуючи це необхідністю "припинення опору" з боку України.

Війна РФ — "звільнення світу від США"

30 жовтня 2022 року він заявив, що військова агресія Росії проти України є "звільненням світу від диктату Сполучених Штатів". Пропагандист представляв російське вторгнення як місію глобального масштабу, спрямовану на усунення впливу США на міжнародній арені.

Пропозиції щодо ядерного удару

Пропагандист неодноразово закликав до використання ядерної зброї проти України. Зокрема, він пропонував завдати ядерного удару по Києву.

8 листопада 2022 року пропагандист закликав російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у випадку загрози поразки у війні проти України. Він стверджував, що ядерна держава не має права програвати військові конфлікти, і натякав на необхідність застосування ядерного озброєння для запобігання поразки Росії.

Заклики до вбивства військовополонених

Кеосаян відверто закликав до вбивства українських військовополонених.

"У "вагнерівців" це питання добре поставлене. Ви скажете, що це жорстоко? Так, жорстоко. Нелюдяно? А я вам змушений доповісти, що війна — це взагалі жорстока і нелюдяна річ", — заявляв він.

Загрози захоплення Києва

У січні 2021 року Кеосаян відкрито погрожував захопленням столиці України.

"Я передаю всім привіт, українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві, рано чи пізно. Радше, до речі, рано, не хочу вас засмучувати", — говорив він.

Маніпуляції щодо Криму та Донбасу

Він активно поширював тезу про те, що Крим і Донбас є "частиною Росії". Кеосаян стверджував, що Україна повинна бути "вдячною" Росії за "повернення" цих територій.

Нагадаємо, що Тигран Кеосаян був одним із ключових пропагандистів кремлівського режиму, чиї заяви неодноразово визнавались екстремістськими та спрямованими на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Його публічні висловлювання про Україну стали підставою для введення міжнародних санкцій та внесення до спеціальних списків осіб, причетних до порушень міжнародного права. Як повідомлялося раніше, діяльність російських пропагандистів залишається складовою частиною інформаційної війни, спрямованої на виправдання збройної агресії проти України.

Як повідомляв Фокус, Тиграну Кеосаяну було 59 років, він помер уночі, 26 вересня.

Фокус також писав, що Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть та перебував в комі.