Відмахувалась і грубіянила: 70-річна Доліна мало не впала на похороні Кеосаяна (відео)

Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує путінський режим, прийшла на похорони пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На церемонії прощання з нею трапилась неприємна історія. Момент вдалося зняти на відео.

70-річна співачка, одягнена у все чорне, з’явилась на похороні чоловіка Маргарити Симоньян з червоними гвоздиками. Спершу вона поспілкувалась з пресою, після чого зайшла у вірменську церкву. Фокус звернув увагу, що уже на виході з нею трапився конфуз.

Один з фотографів, обираючи вдалий ракурс для зйомки, не помітив співачку й ледь не збив її з ніг. Чоловік схопив артистку за руку, аби вона не впала, але та з невдоволеним виразом обличчя відсахнулася, пробурмотівши собі під носа: "Господи! Так же не можна, треба дивитися!". Помітивши, що інший фотограф це знімає, вона додала: "Ви мене зараз знімали?! Дякую!".

Скандал з Доліною на похороні

Відео конфузу швидко розлетілося мережею, зокрема на YouTube. Автор одного з таких роликів, Андрій Флор, написав у заголовку: "Безлад!!! Ларису Доліну штовхнули на похоронах Тиграна Кеосаяна. Вірменський храмовий комплекс". Насправді у кадрі видно, що артистку ніхто не спеціально не штовхав — це була випадковість.

У коментарях глядачі почали обговорювати побачене. Багато хто зауважив, що російська пропагандистка та фанатка путінського режиму "була й залишається грубіянкою та хамкою".

"Долина, як була хамкою, такою і залишилася";

"Людина просто не бачила, що вона йде ззаду";

"Чоловік стояв до неї спиною, тому Ларисі треба було дивитися, куди йде";

Співачка не розминулась з фотографом Фото: Instagram

"Доліна не гарно себе повела, ніби хтось її спеціально штовхнув, руками розмахувала";

"Дивлюся на Доліну. Без сліз не поглянеш. Страшна бабуся".

Тигран Кеосаян — режисер і ведучий російського телеканала "НТВ". У січні 2021 року, до повномасштабного вторгнення російської армії, він погрожував Україні захопленням Києва. Він був відомий своїми різкими антиукраїнськими заявами та підтримкою агресії Росії проти України. Перебував під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та України за свою діяльність.

Серед заяв пропагандиста — заклики до ядерного удару по Києву, виправдання вбивств військовополонених та заперечення права України на існування.

Маргарита Симоньян готується обирати перуки, бо зараз лікується від раку. Вона звітувала про "страшну і важку" хворобу 7 вересня на програмі іншого відомого пропагандиста Володимира Соловйова.

Напередодні Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть та перебував в комі.