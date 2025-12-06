Людина-павук обдурила Ларису Доліну на 150 млн рублів, — росЗМІ

Шахраї, які виманили у російської співачки-пропагандистки Лариси Доліної 150 млн рублів під час продажу квартири, для підробленого паспорта використали фото голлівудського актора Тома Холланда, який грає головну роль у фільмі "Людина-павук".

Фото документа показали під час програми "Пусть говорят", пишуть росЗМІ.

Паспорт, який виокристали шахарї для квартирної афери з Доліною Фото: соцмережі

Зловмисники, видаючи себе за співробітників Росфінмоніторингу і силових структур, надіслали співачці знімок документа для підтвердження особи одного з учасників афери, в графі з фото був зображений виконавець ролі "Людини-павука".

Сама Доліна повірила в справжність документа. Вона зізналася, що тільки через чотири місяці зрозуміла, що стала жертвою обману. Продаючи квартиру, вона нібито була впевнена, що допомагає викрити злочинців.

Співачка також пообіцяла, що поверне всі гроші Поліні Лурьє, яка в результаті купила її квартиру за 112 млн рублів.

Нагадаємо, минулого року Ларису Доліну обманули квартирні шахраї: співачка віддала зловмисникам 150 млн рублів.

