"Вообще не цепляет": разведенному Тарасу Тополе не понравилась песня о муже-негодяе (видео)

Фронтмену группы "Антитела" Тарасу Тополе, который недавно объявил о своем разводе с певицей Еленой Тополей, не понравилась песня исполнительницы Юлии Юриной "С меня достаточно", потому что в ней якобы рассказывается о мужчине, который недостойно вел себя с женщиной.

Также клип на эту песню является очень дешевым, заявил Тарас Тополя в выпуске ютуб-программы "Критиканты".

"Сама тема песни меня вообще не цепляет, потому что эти накидывания на мужчину, какой он был "конченый"...Аудитория для этой песни чисто женская — при этом, которая находится в конфликте со своим партнером, со своим мужем", — сказал Тополя.

Он также назвал видеоряд, подобранный под эту песни "дешевым" и подчеркнул, что даже за небольшие деньги можно снять гораздо более качественное видео.

"Конечно, это ее рефлексия, самовыражение каких-то ее ощущений. Видимо, у нее это произошло и у кого-то такое так же произошло, кто-то убежал к маме, кто-то плакал, потому что кто-то там "конченый", негодяй и еще что-то такое. У этого есть определенная аудитория, но есть ли это аудитория, которая может поднять этот трек до уровня хита — я не знаю", — отметил Тополя.

Напомним, 6 декабря Елена Тополя поделилась признанием после развода с мужем.

1 декабря Тарас и Елена Тополи публично объявили о разводе, отметив взаимное уважение и совместную ответственность за троих детей.