"Взагалі не чіпляє": розлученому Тарасу Тополі не сподобалась пісня про чоловіка-негідника (відео)

Фронтмену гурту "Антитіла" Тарасу Тополі, який нещодавно оголосив про своє розлучення зі співачкою Оленою Тополею, не сподобалась пісня виконавиці Юлії Юріної "З мене досить", бо в ній нібито розповідається про чоловіка, який негідно поводив себе з жінкою.

Також кліп на цю пісню є дуже дешевим, заявив Тарас Тополя у випуску ютуб-програми "Критиканти".

"Сама тема пісні мене взагалі не чіпляє, тому що оці накидування на чоловіка, який він був "кончений"…Аудиторія для цієї пісні суто жіноча — при цьому, яка знаходиться у конфлікті зі своїм партнером, зі своїм чоловіком", — сказав Тополя.

Він також назвав відеоряд, підібраний під цю пісні "дешевим" та підкреслив, що навіть за невеликі гроші можна зняти набагато якісніше відео.

"Звісно, це її рефлексія, самовираження якихось її відчуттів. Мабуть, у неї це сталось і в когось таке так само сталось, хтось втік до мами, хтось плакав, тому що хтось там "кончений", негідник і ще щось таке. В цього є певна аудиторія, але чи це аудиторія, яка може підняти цей трек до рівня хіта — я не знаю", — наголосив Тополя.

Нагадаємо, 6 грудня Олена Тополя поділилась зізнанням після розлучення з чоловіком.

1 грудня Тарас і Олена Тополі публічно оголосили про розлучення, наголосивши на взаємній повазі та спільній відповідальності за трьох дітей.