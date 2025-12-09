Марьяна Безуглая заявила, что Тополя по ней "сохнет"

Скандальная нардеп сделала очередное заявление, продолжая свое противостояние с солистом группы "Антитела". Тарас Тополя в последнем интервью, что имеет от Безуглой "десятки сообщений", а парламентарий в ответ предположила, что музыкант "сохнет по ней".

Марьяна Безуглая отрицает, что отправляла Тарасу Тополе сообщения. Певец недавно рассказал в интервью, что имеет около десятка сообщений от нее с противоположными оценками его творчества. По словам музыканта, именно эти сообщения его насторожили, учитывая дальнейшие публичные заявления нардепа.

Также лидер группы "Антитела" сообщил, что никакого личного контакта между ним и Марьяной Безуглой не было и они никогда не виделись.

"Я с ней никогда физически не пересекался. И, собственно, никогда ей не писал ничего в соцсетях. И даже у нее на странице не писал. Я только реагировал на ее комментарии", — отметил музыкант. По его словам, народный депутат время от времени оставляла реакции на его странице.

Но Безуглая вечером 20 декабря написала сразу несколько постов, посвященных Тополе. В одном она отрицала, что отправляла ему сообщение.

"Тополя никто не пишет, что аж выдумывает, что я писала-писала. Депресняк, Тарас?" — написала нардеп.

А через две минуты Безуглая предположила, что Тарас Тополя к ней неравнодушен: "Сохнешь ли по мне, Тополя?" — написала она.

Марьяна Безуглая предположила, что Тополя по ней "сохнет" Фото: Скриншот

Тарас Тополя пока заявления Безуглой не комментировал.

Напомним, конфликт между музыкантом и депутатом возник в июне, когда Безуглая цинично отреагировала на повреждение квартиры Тополи в результате российской атаки, назвав это "кармой" и раскритиковав его "фейковую службу" и песню "Фортеця Бахмут". В ответ Тополя подал на нее в суд, а также объявил сбор средств на ее психиатрическую помощь. Безуглая отказалась от собранных средств, и они, как и было заявлено, пошли на поддержку детей погибших 130-го батальона территориальной обороны.

Но Марьяна Безуглая так и не оставила Тараса Тополю в покое и даже комментировала его развод с женой, утверждая, что они расходятся из-за отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака.