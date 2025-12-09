Мар'яна Безугла заявила, що Тополя по ній "сохне"

Скандальна нардепка зробила чергову заяву, продовжуючи своє протистояння із солістом гурту "Антитіла". Тарас Тополя в останньому інтерв'ю, що має від Безуглої "десятки повідомлень", а парламентарка у відповідь припустила, що музикант "сохне по ній".

Мар'яна Безугла заперечила, що відправляла Тарасу Тополі повідомлення. Співак недавно розповів в інтерв'ю, що має близько десятка повідомлень від неї з протилежними оцінками його творчості. За словами музиканта, саме ці повідомлення його насторожили з огляду на подальші публічні заяви нардепки.

Також лідер гурту "Антитіла" повідомив, що жодного особистого контакту між ним та Мар'яною Безуглою не було і вони ніколи не бачилися.

"Я з нею ніколи фізично не перетинався. І, власне, ніколи їй не писав нічого в соцмережах. І навіть у неї на сторінці не писав. Я лише реагував на її коментарі", – зазначив музикант. За його словами, народна депутатка час від часу залишала реакції на його сторінці.

Але Безугла ввечері 20 грудня написала одразу кілька постів, присвячених Тополі. В одному вона заперечила, що відправляла йому повідомлення.

"Тополі ніхто не пише, що аж видумує, що я писала-писала. Депресняк, Тарасе?" – написала нардепка.

А через дві хвилини Безугла припустила, що Тарас Тополя до неї небайдужий: "Чи сохнеш по мені, Тополя?" – написала вона.

Мар'яна Безугла припустила, що Тополя за нею "сохне" Фото: Скріншот

Тарас Тополя наразі заяви Безуглої не коментував.

Нагадаємо, конфлікт між музикантом та депутаткою виник у червні, коли Безугла цинічно відреагувала на пошкодження квартири Тополі внаслідок російської атаки, назвавши це "кармою" та розкритикувавши його "фейкову службу" і пісню "Фортеця Бахмут". У відповідь Тополя подав на неї до суду, а також оголосив збір коштів на її психіатричну допомогу. Безугла відмовилася від зібраних коштів, і вони, як і було заявлено, пішли на підтримку дітей загиблих 130-го батальйону територіальної оборони.

Але Мар'яна Безугла так і не лишила Тараса Тополю у спокої та навіть коментувала його розлучення із дружиною, стверджуючі, що вони розходяться через відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.