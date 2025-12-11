Утренняя привычка, которая помогает не набирать вес: тренеры поделились секретом

Эксперты по фитнесу и питанию отмечают, что метаболизм играет важную роль в контроле веса, однако ключевым фактором остаются ежедневные привычки. Тренеры убеждены: существует одна простая практика, которую может принять каждый — и она помогает многим избегать набора лишних килограммов.

По словам тренера Натальи Ваське, день стоит начинать со сбалансированного завтрака с высоким содержанием белка, пишет Radio Bijelo Polje.

"Питательный, богатый белком завтрак уменьшает тягу к еде и помогает дольше оставаться сытым", — объясняет она.

Тренер Джейсон Санни добавляет, что первое блюдо формирует уровень энергии и стабилизирует сахар в крови, что влияет на выдержку и способность принимать правильные решения в течение дня.

"Завтрак должен содержать белки, клетчатку и полезные жиры", — говорит он. Среди рекомендуемых вариантов: яйца с тостом, овсянка с орехами и фруктами или греческий йогурт с ягодами и семечками. Такой набор помогает дольше сохранять сытость и снижает риск переедания.

Відео дня

Вместо этого многие люди отдают предпочтение сладкому завтраку. Врач Крис ван Тулекен предупреждает: избыток сахара утром приводит к резким скачкам и падениям энергии, вызывая усталость, голод и усиленную тягу к еде.

Переход на белковый завтрак — яйца, авокадо, жирная рыба или овощи как источник клетчатки — поможет обеспечить стабильный уровень энергии и избежать ее внезапных спадов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина в течение года ела на завтрак только одно блюдо и это изменило ее жизнь.

Что едят люди, которые всегда в форме.

Кроме того, Фокус писал, как сделать первый прием пищи необычным и питательным.