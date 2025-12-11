Ранкова звичка, яка допомагає не набирати вагу: тренери поділились секретом

Експерти з фітнесу та харчування наголошують, що метаболізм відіграє важливу роль у контролі ваги, однак ключовим фактором залишаються щоденні звички. Тренери переконані: існує одна проста практика, яку може прийняти кожен — і вона допомагає багатьом уникати набору зайвих кілограмів.

За словами тренерки Наталії Ваське, день варто починати зі збалансованого сніданку з високим вмістом білка, пише Radio Bijelo Polje.

"Поживний, багатий на білок сніданок зменшує тягу до їжі та допомагає довше залишатися ситим", — пояснює вона.

Тренер Джейсон Санні додає, що перша страва формує рівень енергії та стабілізує цукор у крові, що впливає на витримку й здатність приймати правильні рішення протягом дня.

"Сніданок має містити білки, клітковину та корисні жири", — каже він. Серед рекомендованих варіантів: яйця з тостом, вівсянка з горіхами та фруктами або грецький йогурт із ягодами та насінням. Такий набір допомагає довше зберігати ситість та знижує ризик переїдання.

Натомість багато людей віддають перевагу солодкому сніданку. Лікар Кріс ван Тулекен попереджає: надлишок цукру зранку призводить до різких стрибків і падінь енергії, викликаючи втому, голод і посилену тягу до їжі.

Перехід на білковий сніданок — яйця, авокадо, жирна риба чи овочі як джерело клітковини — допоможе забезпечити стабільний рівень енергії та уникнути її раптових спадів.

