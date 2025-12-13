Куда поехать в Карпатах? Ведущий "Орла и решки" назвал самые красивые места
Впереди нас ждут новогодние праздники, поэтому самое время выбрать интересные локации в пределах страны, куда можно поехать на отдых зимой. Один из лучших вариантов — заснеженные Карпаты.
В эксклюзивном материале для Фокуса известный украинский путешественник и режиссер-постановщик Евгений Синельников поделился потрясающими местами, которые он рекомендует посетить зимой в Карпатах, чтобы хорошо провести время в семейном кругу.
"Я всегда говорю: Карпаты — это не только о горах или полонинах с овцами. Это место, где чувствуешь энергию природы, людей и традиций. Здесь каждая тропа, каждое село и каждый музей могут стать отдельным открытием. Советую ехать сюда не ради фото, а чтобы почувствовать атмосферу и зарядиться впечатлениями", — делится Евгений Синельников, который создал и долгое время вел программу "Орел и решка".
Музеи и культурные пространства
- Музей гуцульской магии и мольфарства
Это место открывает мир древних гуцульских обрядов, верований и традиций, сохранившихся в Карпатах. Экспозиция рассказывает о мольфарах — знахарей, чьи ритуалы десятилетиями передавались из поколения в поколение. Атмосфера здесь действительно мистическая и очень познавательная.
- Музей Михаила Нечая
Посвящен одному из самых известных карпатских мольфаров современности. В доме Нечая собраны вещи, помогающие понять его мировоззрение и представления о силе природы. Настоящая жемчужина для тех, кто интересуется мифологией и народной мудростью.
- Музей гуцульского быта
Экспозиции демонстрируют, как жили местные жители десятки лет назад: аутентичные интерьеры, бытовые предметы, ремесла. Здесь легко почувствовать связь с природой и традициями, на которых строился гуцульский мир. Музей переносит нас во времена, когда жизнь была простой, но глубоко содержательной.
- Дом-гражда в Криворивне
Гражда — уникальный тип гуцульского жилья, укрытое от ветров и врагов особой архитектурой.
В ней каждая деталь продумана до мелочей, что создает неповторимую атмосферу. Посетители могут увидеть, как выглядело жилище настоящей гуцульской семьи.
- Музей "Тени забытых предков"
Место, которое объединяет кино, литературу и гуцульскую культуру. Музей посвящен фильму Параджанова, который стал культурной визитной карточкой Карпат. Здесь сохранились предметы, создававшие атмосферу ленты, и дух творчества 1960-х.
- Дом-музей Аннички
Привлекает внимание фанатов украинского кино, ведь именно здесь снимали знаменитый фильм "Анничка". В доме чувствуется атмосфера той эпохи, когда кино создавали почти вручную. Также музей дает возможность ближе познакомиться с бытом и традициями гуцулов.
- Музей Романа Кумлика
Небольшой, но очень душевный музей, созданный музыкантом и фольклористом Романом Кумликом. Коллекция инструментов и бытовых вещей рассказывает о гуцульской музыке изнутри. Часто посетители могут услышать живую игру на трембите или дрымбе.
- Музей Ивана Франко
Погружает в жизнь и творчество выдающегося украинского писателя, который много работал в этом регионе. Здесь можно увидеть рабочие материалы, рукописи и предметы быта семьи Франко. Место идеальное для тех, кто хочет понять культурный код Карпат через фигуру классика.
- Музей гуцульской магии в Вижнице
Экспозиция посвящена поверьям, легендам и магическим практикам, которые веками формировали мировоззрение местных жителей. Музей рассказывает о символах, оберегах, ритуалах и особенностях ментальности гуцулов. Атмосфера здесь одновременно загадочная и очень аутентичная.
Природа и горы
- Буковецкий перевал
Одно из лучших мест для панорамных видов в Карпатах. Отсюда открываются широкие горизонты, меняющиеся в зависимости от времени года и погоды. Идеально для короткой остановки, чтобы почувствовать масштаб гор.
- Писаный камень
Большой скальный массив, окутанный легендами. К нему ведет легкий треккинговый маршрут, который подходит семьям. Вершина награждает великолепными видами на окрестности.
- Терношорская Лада
Это сакральная местность, связанная с древними верованиями и ритуалами. Камни и природные образования здесь имеют особую энергетику. Место подходит для тех, кто интересуется историей дохристианской культуры.
- Село Дземброня
Одно из самых колоритных и высокогорных сел Украины. Здесь чувствуется настоящий дух гуцульской жизни, а вокруг — пейзажи, которые выглядят, как иллюстрации. Идеальная точка для спокойного отдыха и прогулок.
- Хребет Костричи
Открытый хребет, с которого открываются захватывающие виды на Черногору даже зимой. Маршрут возможен в зимний сезон, но требует хорошей подготовки: теплая одежда, снаряжение для зимнего трекинга и ориентирования.
Из-за ветра и снежных переметов Костричи зимой больше подходят для опытных путешественников или похода с гидом.
- Полонина Смотрич
Легкая в прогулке полонина, с которой открывается волшебный вид на окружающие горы. Здесь можно отдохнуть, сделать красивые кадры и почувствовать спокойствие горного воздуха. Место идеальное для семейных маршрутов.
- Село Квасы
Село Квасы в Закарпатье известно своими целебными минеральными источниками и живописными горными пейзажами. Здесь можно прогуляться сосновыми и буковыми лесами, почувствовать горный воздух и увидеть аутентичные закарпатские здания. Для активных туристов есть маршруты к окружающим горам, оставляющие ощущение покоя и гармонии.
Водопады
- Косовский водопад
Расположен рядом с городом, легко доступен даже для самых маленьких путешественников. После осмотра водопада можно сразу пойти на знаменитый Косовский рынок. Это комфортный вариант для короткой остановки.
- Шипот (Закарпатье)
Один из самых известных водопадов Украины, который привлекает фотографов и любителей природы. Вокруг — уютный лес и тропы, по которым удобно подняться ближе к воде. Классическое место, оставляющее впечатление даже у опытных туристов.
- Манявский водопад
Один из самых красивых в Украине, спрятанный в глубоком ущелье. Маршрут средней сложности проходит через лес и горные тропы.
Водопад поражает масштабом и силой падения воды.
- Водопад Пробий (Яремче)
Туристический центр Яремче — с инфраструктурой, ресторанами и рынком. Водопад легко доступен и имеет смотровые площадки. Это место, где всегда много жизни, движения и красок.
- Дзембронские водопады
Каскадная система водопадов, которая подходит для легких горных прогулок. Маршрут проходит по живописным тропам с видом на горы. Идеально для семейных походов и фото в природе.
Рынки и ремесла
- Косовский рынок (суббота утром)
Один из центров гуцульского ремесла, куда съезжаются мастера со всего региона. Здесь можно найти керамику, изделия из дерева, ковры, одежду и местные вкусности. Атмосфера рынка настоящая и живая. Но нужно прийти до 9 утра, иначе, вы пропустите все интересное.
- Сувенирный рынок в Яремче
Большой выбор ремесленных изделий рядом с водопадом Пробий. Удобно совместить прогулку по природе и шопинг. Рынок популярен, но имеет свои уникальные позиции ручной работы.
- Ворохтянский рынок
Меньший, но более камерный рынок с шерстяными вещами, теплыми носками и деревянными сувенирами. Рядом расположены знаменитые виадуки — отличное место для фото.
Атмосфера Ворохты очень уютная.
- Центральный рынок Коломыи и рынок возле Музея Писанки
Эти рынки сочетают традиционные карпатские изделия и продукты с культурным маршрутом — музеями и архитектурой Коломыи. Здесь можно приобрести подарки и параллельно открыть новый для себя регион. Место идеальное для неспешной прогулки.
- Рынок в Верховине
Небольшой, сезонный рынок, на котором работают локальные мастера. Здесь продают натуральные продукты, деревянные изделия, украшения и текстиль. Хорошо подходит для быстрого знакомства с местной культурой.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Во время полномасштабного вторжения в Украине осталось не так много безопасных мест, где можно выдохнуть от постоянных воздушных тревог и взрывов. Одно из таких — небольшой поселок Ворохта на Ивано-Франковщине, который в прошлом году вошел в перечень 55 лучших туристических сел мира. Мы делились идеями, как там отдохнуть.
- Кроме того, мы рассказывали о Евгении, который вместе со своей семьей реставрирует заброшенную усадьбу посреди гор. Результатами своей работы он делится в социальных сетях, рассказывая обо всех преимуществах и недостатках такого жилья.
А вот украинец, которого зовут Вадим, рассказал о небанальных местах для отдыха в Карпатах. Мужчина наведался во Львовскую область и Закарпатье.