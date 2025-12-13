Куда поехать в Карпатах? Ведущий "Орла и решки" назвал самые красивые места

Впереди нас ждут новогодние праздники, поэтому самое время выбрать интересные локации в пределах страны, куда можно поехать на отдых зимой. Один из лучших вариантов — заснеженные Карпаты.

В эксклюзивном материале для Фокуса известный украинский путешественник и режиссер-постановщик Евгений Синельников поделился потрясающими местами, которые он рекомендует посетить зимой в Карпатах, чтобы хорошо провести время в семейном кругу.

"Я всегда говорю: Карпаты — это не только о горах или полонинах с овцами. Это место, где чувствуешь энергию природы, людей и традиций. Здесь каждая тропа, каждое село и каждый музей могут стать отдельным открытием. Советую ехать сюда не ради фото, а чтобы почувствовать атмосферу и зарядиться впечатлениями", — делится Евгений Синельников, который создал и долгое время вел программу "Орел и решка".

Музеи и культурные пространства

Музей гуцульской магии и мольфарства

Это место открывает мир древних гуцульских обрядов, верований и традиций, сохранившихся в Карпатах. Экспозиция рассказывает о мольфарах — знахарей, чьи ритуалы десятилетиями передавались из поколения в поколение. Атмосфера здесь действительно мистическая и очень познавательная.

Музей Михаила Нечая

Посвящен одному из самых известных карпатских мольфаров современности. В доме Нечая собраны вещи, помогающие понять его мировоззрение и представления о силе природы. Настоящая жемчужина для тех, кто интересуется мифологией и народной мудростью.

Музей гуцульского быта

Экспозиции демонстрируют, как жили местные жители десятки лет назад: аутентичные интерьеры, бытовые предметы, ремесла. Здесь легко почувствовать связь с природой и традициями, на которых строился гуцульский мир. Музей переносит нас во времена, когда жизнь была простой, но глубоко содержательной.

Дом-гражда в Криворивне

Гражда — уникальный тип гуцульского жилья, укрытое от ветров и врагов особой архитектурой.

Дом-гражда в Криворивне Фото: Verkhovyna.life | Grazhda

В ней каждая деталь продумана до мелочей, что создает неповторимую атмосферу. Посетители могут увидеть, как выглядело жилище настоящей гуцульской семьи.

Музей "Тени забытых предков"

Место, которое объединяет кино, литературу и гуцульскую культуру. Музей посвящен фильму Параджанова, который стал культурной визитной карточкой Карпат. Здесь сохранились предметы, создававшие атмосферу ленты, и дух творчества 1960-х.

Дом-музей Аннички

Привлекает внимание фанатов украинского кино, ведь именно здесь снимали знаменитый фильм "Анничка". В доме чувствуется атмосфера той эпохи, когда кино создавали почти вручную. Также музей дает возможность ближе познакомиться с бытом и традициями гуцулов.

Музей Романа Кумлика

Небольшой, но очень душевный музей, созданный музыкантом и фольклористом Романом Кумликом. Коллекция инструментов и бытовых вещей рассказывает о гуцульской музыке изнутри. Часто посетители могут услышать живую игру на трембите или дрымбе.

Музей Ивана Франко

Погружает в жизнь и творчество выдающегося украинского писателя, который много работал в этом регионе. Здесь можно увидеть рабочие материалы, рукописи и предметы быта семьи Франко. Место идеальное для тех, кто хочет понять культурный код Карпат через фигуру классика.

Музей гуцульской магии в Вижнице

Экспозиция посвящена поверьям, легендам и магическим практикам, которые веками формировали мировоззрение местных жителей. Музей рассказывает о символах, оберегах, ритуалах и особенностях ментальности гуцулов. Атмосфера здесь одновременно загадочная и очень аутентичная.

Природа и горы

Буковецкий перевал

Одно из лучших мест для панорамных видов в Карпатах. Отсюда открываются широкие горизонты, меняющиеся в зависимости от времени года и погоды. Идеально для короткой остановки, чтобы почувствовать масштаб гор.

Писаный камень

Большой скальный массив, окутанный легендами. К нему ведет легкий треккинговый маршрут, который подходит семьям. Вершина награждает великолепными видами на окрестности.

Терношорская Лада

Это сакральная местность, связанная с древними верованиями и ритуалами. Камни и природные образования здесь имеют особую энергетику. Место подходит для тех, кто интересуется историей дохристианской культуры.

Село Дземброня

Одно из самых колоритных и высокогорных сел Украины. Здесь чувствуется настоящий дух гуцульской жизни, а вокруг — пейзажи, которые выглядят, как иллюстрации. Идеальная точка для спокойного отдыха и прогулок.

Хребет Костричи

Открытый хребет, с которого открываются захватывающие виды на Черногору даже зимой. Маршрут возможен в зимний сезон, но требует хорошей подготовки: теплая одежда, снаряжение для зимнего трекинга и ориентирования.

Хребет Костричи Фото: MOKRIZZONNIТо

Из-за ветра и снежных переметов Костричи зимой больше подходят для опытных путешественников или похода с гидом.

Полонина Смотрич

Легкая в прогулке полонина, с которой открывается волшебный вид на окружающие горы. Здесь можно отдохнуть, сделать красивые кадры и почувствовать спокойствие горного воздуха. Место идеальное для семейных маршрутов.

Село Квасы

Село Квасы в Закарпатье известно своими целебными минеральными источниками и живописными горными пейзажами. Здесь можно прогуляться сосновыми и буковыми лесами, почувствовать горный воздух и увидеть аутентичные закарпатские здания. Для активных туристов есть маршруты к окружающим горам, оставляющие ощущение покоя и гармонии.

Водопады

Косовский водопад

Расположен рядом с городом, легко доступен даже для самых маленьких путешественников. После осмотра водопада можно сразу пойти на знаменитый Косовский рынок. Это комфортный вариант для короткой остановки.

Шипот (Закарпатье)

Один из самых известных водопадов Украины, который привлекает фотографов и любителей природы. Вокруг — уютный лес и тропы, по которым удобно подняться ближе к воде. Классическое место, оставляющее впечатление даже у опытных туристов.

Манявский водопад

Один из самых красивых в Украине, спрятанный в глубоком ущелье. Маршрут средней сложности проходит через лес и горные тропы.

Манявский водопад Фото: Wikimedia Commons

Водопад поражает масштабом и силой падения воды.

Водопад Пробий (Яремче)

Туристический центр Яремче — с инфраструктурой, ресторанами и рынком. Водопад легко доступен и имеет смотровые площадки. Это место, где всегда много жизни, движения и красок.

Дзембронские водопады

Каскадная система водопадов, которая подходит для легких горных прогулок. Маршрут проходит по живописным тропам с видом на горы. Идеально для семейных походов и фото в природе.

Рынки и ремесла

Косовский рынок (суббота утром)

Один из центров гуцульского ремесла, куда съезжаются мастера со всего региона. Здесь можно найти керамику, изделия из дерева, ковры, одежду и местные вкусности. Атмосфера рынка настоящая и живая. Но нужно прийти до 9 утра, иначе, вы пропустите все интересное.

Сувенирный рынок в Яремче

Большой выбор ремесленных изделий рядом с водопадом Пробий. Удобно совместить прогулку по природе и шопинг. Рынок популярен, но имеет свои уникальные позиции ручной работы.

Ворохтянский рынок

Меньший, но более камерный рынок с шерстяными вещами, теплыми носками и деревянными сувенирами. Рядом расположены знаменитые виадуки — отличное место для фото.

Виадук в Ворохте Фото: Karpaty Travel

Атмосфера Ворохты очень уютная.

Центральный рынок Коломыи и рынок возле Музея Писанки

Эти рынки сочетают традиционные карпатские изделия и продукты с культурным маршрутом — музеями и архитектурой Коломыи. Здесь можно приобрести подарки и параллельно открыть новый для себя регион. Место идеальное для неспешной прогулки.

Рынок в Верховине

Небольшой, сезонный рынок, на котором работают локальные мастера. Здесь продают натуральные продукты, деревянные изделия, украшения и текстиль. Хорошо подходит для быстрого знакомства с местной культурой.

