День чая: добавьте это в напиток — он станет в разы полезнее и вкуснее

15 декабря в мире отмечают День чая — напитка, который способен согреть в холодное время, успокоить, взбодрить и даже улучшить самочувствие. По этому случаю собрали подборку вкусных и полезных приложений, которые сделают вашу чашку чая еще более ароматной и интересной.

Фокус рассказывает, что добавить в чай, чтобы он был полезным и вкусным, а также делится рецептами вкусных напитков.

мед

Самый популярный натуральный подсластитель. Добавляйте в теплый, не горячий чай, чтобы сохранить полезные свойства. Успокаивает и укрепляет иммунитет.

Лимон или другие цитрусовые

Лимон добавляет свежести и витамина С. Апельсин или грейпфрут придают интересный фруктовый аромат.

Мята и мелисса

Травы помогают расслабиться, снимают напряжение и делают чай легким и ароматным.

Имбирь

Согревает, помогает при простуде и придает легкую пикантность. Можно использовать свежий или сушеный корень.

Відео дня

Яблоко и специи

Порезанные яблоки, корица, гвоздика или кардамон превращают чай в рождественский горячий напиток.

Ягоды

Клюква, малина или черника добавляют чаю кислинки и полезных антиоксидантов.

цветы

Лаванда, роза или жасмин — отличный способ сделать чай ароматным и изысканным.

Идеи вкусных горячих чаев: подробные рецепты и сочетания: как правильно выбрать

Имбирно-лимонный чай с медом

Вкус: свежий, яркий, немного пикантный.

Полезность: укрепляет иммунитет, согревает, помогает при простуде.

Как приготовить:

3-4 ломтика свежего имбиря;

1-2 кружочка лимона;

250 мл горячей воды;

1 ч. л. меда (добавить после того, как чай остынет до ~40-50°C).

Залейте имбирь и лимон горячей водой, дайте настояться 5-7 минут, затем добавьте мед.

Имбирно-лимонный чай с медом имеет пикантный вкус Фото: Unsplash

Яблочно-коричневый чай "Теплый штрудель"

Вкус: сладковатый, пряный, уютный.

Полезность: тонизирует, оказывает легкое антиоксидантное действие, создает праздничное настроение.

Как приготовить:

Половина яблока, нарезанного тонкими ломтиками;

Палочка корицы или ¼ ч. л. молотой;

1-2 гвоздики (по вкусу);

Черный или зеленый чай.

Положите яблоко и специи в чашку, залейте горячей водой вместе с заваркой. Настаивайте 5 минут. Можно добавить немного меда или апельсинового сиропа.

Облепиховый чай с мятой

Вкус: кисло-сладкий, освежающий, насыщенно фруктовый.

Полезность: один из самых витаминных чаев — особенно зимой.

Как приготовить:

2 ст. л. свежей или замороженной облепихи;

1 веточка мяты;

1 ч. л. меда;

Горячая вода.

Растолките облепиху, добавьте мяту и залейте горячей водой. Настаивайте 10 минут, добавьте мед.

Зеленый чай с жасмином и апельсином

Вкус: легкий, цветочный, с цитрусовой свежестью.

Полезность: мягко тонизирует, повышает концентрацию и снимает напряжение.

Как приготовить:

1 ч. л. зеленого чая;

2-3 лепестка жасмина (или жасминовый чай);

Несколько апельсиновых цедрин;

Вода 80-85°C.

Заварите чай с жасмином и цедрой, настаивайте 2-3 минуты, чтобы не переборщить с крепостью.

Каркаде с апельсином и пряностями

Вкус: кисловатый, насыщенный, с теплыми нотами специй.

Полезность: содержит антиоксиданты, может снижать артериальное давление.

Как приготовить:

1 ст. л. лепестков каркаде;

Несколько апельсиновых кружочков;

1 палочка корицы или кусочек имбиря;

1-2 гвоздики.

Каркаде можно кипятить 1-2 минуты или просто заварить кипятком. Добавьте специи и апельсин во время настаивания.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В новом исследовании ученые обнаружили, что кофе способен замедлить биологическое старение человека. Считается, что четыре чашки этого напитка в день позволяют прожить на 5 биологических лет дольше.

Врачи назвали неожиданный напиток, который спасет в жару.

Кроме того, Фокус писал о 5 напитках, которые помогут расслабиться.