День чая: добавьте это в напиток — он станет в разы полезнее и вкуснее
15 декабря в мире отмечают День чая — напитка, который способен согреть в холодное время, успокоить, взбодрить и даже улучшить самочувствие. По этому случаю собрали подборку вкусных и полезных приложений, которые сделают вашу чашку чая еще более ароматной и интересной.
Фокус рассказывает, что добавить в чай, чтобы он был полезным и вкусным, а также делится рецептами вкусных напитков.
мед
Самый популярный натуральный подсластитель. Добавляйте в теплый, не горячий чай, чтобы сохранить полезные свойства. Успокаивает и укрепляет иммунитет.
Лимон или другие цитрусовые
Лимон добавляет свежести и витамина С. Апельсин или грейпфрут придают интересный фруктовый аромат.
Мята и мелисса
Травы помогают расслабиться, снимают напряжение и делают чай легким и ароматным.
Имбирь
Согревает, помогает при простуде и придает легкую пикантность. Можно использовать свежий или сушеный корень.
Яблоко и специи
Порезанные яблоки, корица, гвоздика или кардамон превращают чай в рождественский горячий напиток.
Ягоды
Клюква, малина или черника добавляют чаю кислинки и полезных антиоксидантов.
цветы
Лаванда, роза или жасмин — отличный способ сделать чай ароматным и изысканным.
Идеи вкусных горячих чаев: подробные рецепты и сочетания: как правильно выбрать
Имбирно-лимонный чай с медом
Вкус: свежий, яркий, немного пикантный.
Полезность: укрепляет иммунитет, согревает, помогает при простуде.
Как приготовить:
- 3-4 ломтика свежего имбиря;
- 1-2 кружочка лимона;
- 250 мл горячей воды;
- 1 ч. л. меда (добавить после того, как чай остынет до ~40-50°C).
Залейте имбирь и лимон горячей водой, дайте настояться 5-7 минут, затем добавьте мед.
Яблочно-коричневый чай "Теплый штрудель"
Вкус: сладковатый, пряный, уютный.
Полезность: тонизирует, оказывает легкое антиоксидантное действие, создает праздничное настроение.
Как приготовить:
- Половина яблока, нарезанного тонкими ломтиками;
- Палочка корицы или ¼ ч. л. молотой;
- 1-2 гвоздики (по вкусу);
- Черный или зеленый чай.
Положите яблоко и специи в чашку, залейте горячей водой вместе с заваркой. Настаивайте 5 минут. Можно добавить немного меда или апельсинового сиропа.
Облепиховый чай с мятой
Вкус: кисло-сладкий, освежающий, насыщенно фруктовый.
Полезность: один из самых витаминных чаев — особенно зимой.
Как приготовить:
- 2 ст. л. свежей или замороженной облепихи;
- 1 веточка мяты;
- 1 ч. л. меда;
- Горячая вода.
Растолките облепиху, добавьте мяту и залейте горячей водой. Настаивайте 10 минут, добавьте мед.
Зеленый чай с жасмином и апельсином
Вкус: легкий, цветочный, с цитрусовой свежестью.
Полезность: мягко тонизирует, повышает концентрацию и снимает напряжение.
Как приготовить:
- 1 ч. л. зеленого чая;
- 2-3 лепестка жасмина (или жасминовый чай);
- Несколько апельсиновых цедрин;
- Вода 80-85°C.
Заварите чай с жасмином и цедрой, настаивайте 2-3 минуты, чтобы не переборщить с крепостью.
Каркаде с апельсином и пряностями
Вкус: кисловатый, насыщенный, с теплыми нотами специй.
Полезность: содержит антиоксиданты, может снижать артериальное давление.
Как приготовить:
- 1 ст. л. лепестков каркаде;
- Несколько апельсиновых кружочков;
- 1 палочка корицы или кусочек имбиря;
- 1-2 гвоздики.
Каркаде можно кипятить 1-2 минуты или просто заварить кипятком. Добавьте специи и апельсин во время настаивания.
