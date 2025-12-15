День чаю: додайте це у напій — він стане у рази кориснішим і смачнішим

15 грудня у світі відзначають День чаю — напою, що здатен зігріти в холодну пору, заспокоїти, підбадьорити й навіть покращити самопочуття. З цієї нагоди зібрали добірку смачних та корисних додатків, які зроблять вашу чашку чаю ще ароматнішою й цікавішою.

Фокус розповідає, що додати до чаю, щоб він був корисним і смачним, а також ділиться рецептами смачних напоїв.

Мед

Найпопулярніший натуральний підсолоджувач. Додавайте у теплий, не гарячий чай, щоб зберегти корисні властивості. Заспокоює та зміцнює імунітет.

Лимон або інші цитрусові

Лимон додає свіжості та вітаміну С. Апельсин чи грейпфрут надають цікавого фруктового аромату.

М’ята та меліса

Трави допомагають розслабитися, знімають напругу та роблять чай легким і ароматним.

Імбир

Зігріває, допомагає при застуді та додає легку пікантність. Можна використовувати свіжий або сушений корінь.

Яблуко та спеції

Порізані яблука, кориця, гвоздика або кардамон перетворюють чай на різдвяний гарячий напій.

Ягоди

Журавлина, малина чи чорниця додають чаю кислинки та корисних антиоксидантів.

Квіти

Лаванда, троянда чи жасмин — чудовий спосіб зробити чай ароматним і вишуканим.

Ідеї смачних гарячих чаїв: докладні рецепти та поєднання

Імбирно-лимонний чай із медом

Смак: свіжий, яскравий, трохи пікантний.

Корисність: зміцнює імунітет, зігріває, допомагає при застуді.

Як приготувати:

3–4 скибочки свіжого імбиру;

1–2 кружальця лимона;

250 мл гарячої води;

1 ч. л. меду (додати після того, як чай охолоне до ~40–50°C).

Залийте імбир і лимон гарячою водою, дайте настоятися 5–7 хвилин, потім додайте мед.

Імбирно-лимонний чай із медом має пікантний смак Фото: Unsplash

Яблучно-коричний чай "Теплий штрудель"

Смак: солодкуватий, пряний, затишний.

Корисність: тонізує, має легку антиоксидантну дію, створює святковий настрій.

Як приготувати:

Половина яблука, нарізаного тонкими скибками;

Паличка кориці або ¼ ч. л. меленої;

1–2 гвоздики (за смаком);

Чорний або зелений чай.

Покладіть яблуко та спеції у чашку, залийте гарячою водою разом із заваркою. Настоюйте 5 хвилин. Можна додати трішки меду чи апельсинового сиропу.

Обліпиховий чай з м’ятою

Смак: кисло-солодкий, освіжаючий, насичено фруктовий.

Корисність: один із найвітамінніших чаїв — особливо взимку.

Як приготувати:

2 ст. л. свіжої або замороженої обліпихи;

1 гілочка м’яти;

1 ч. л. меду;

Гаряча вода.

Розтовчіть обліпиху, додайте м’яту та залийте гарячою водою. Настоюйте 10 хвилин, додайте мед.

Зелений чай із жасмином та апельсином

Смак: легкий, квітковий, з цитрусовою свіжістю.

Корисність: м’яко тонізує, підвищує концентрацію й знімає напругу.

Як приготувати:

1 ч. л. зеленого чаю;

2–3 пелюстки жасмину (або жасминовий чай);

Кілька апельсинових цедрин;

Вода 80–85°C.

Заваріть чай із жасмином і цедрою, настоюйте 2–3 хвилини, щоб не переборщити з міцністю.

Каркаде з апельсином та прянощами

Смак: кислуватий, насичений, з теплими нотами спецій.

Корисність: містить антиоксиданти, може знижувати артеріальний тиск.

Як приготувати:

1 ст. л. пелюсток каркаде;

Кілька апельсинових кружалець;

1 паличка кориці або шматочок імбиру;

1–2 гвоздики.

Каркаде можна кип'ятити 1–2 хвилини або просто заварити окропом. Додайте спеції та апельсин під час настоювання.

