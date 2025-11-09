Після довгого та виснажливого дня кожен шукає свій спосіб відпочити — хтось веде щоденник, хтось займається йогою чи дивиться улюблений серіал. Але є ще один приємний ритуал, який може допомогти зняти стрес — вечірній напій. І мова не лише про чай. Деякі напої мають властивість заспокоювати нервову систему, знижувати рівень стресу й допомагати заснути.

Дієтологиня Кароліна Шнайдер радить звертати увагу на напої з магнієм або ашвагандою. Магній підтримує роботу рецепторів ГАМК — саме вони відповідають за розслаблення організму. Ашваганда, своєю чергою, допомагає знизити рівень кортизолу — гормону стресу — і стабілізує нервову систему, пише Real Simple.

Серед інших корисних речовин — L-теанін і вітаміни групи B. Однак фахівчиня застерігає не довіряти всім "чарівним" напоям із гучними обіцянками, адже не всі вони мають наукове підтвердження. Найкращий ефект дає поєднання таких напоїв із раціоном, багатим на рослинну їжу.

5 напоїв, що допоможуть розслабитися

1. Ромашковий чай

Ромашковий чай — класика серед заспокійливих напоїв. Він містить антиоксидант апігенін, який взаємодіє з рецепторами мозку та сприяє розслабленню. Чашка теплого ромашкового чаю ввечері допоможе зняти напругу після робочого дня.

2. Зелений чай

Попри невелику кількість кофеїну, зелений чай містить L-теанін — амінокислоту, що сприяє спокою без сонливості. Вона підвищує активність альфа-хвиль мозку, які відповідають за стан спокійної зосередженості.

3. Гарячий шоколад

Це не лише зимовий смаколик. Какао містить триптофан — амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну та мелатоніну, гормонів гарного настрою та сну. А сам процес пиття теплого напою вже має заспокійливий психологічний ефект.

4. Сік вишні

Кисла вишня — природне джерело мелатоніну. Саме тому вишневий сік часто називають напоєм для сну. Він також містить антиоксиданти, які зменшують стрес і покращують якість нічного відпочинку.

5. Тепле молоко

Хоча цей напій часто асоціюється з дитинством, він справді має розслаблювальні властивості. Молоко містить триптофан, мелатонін, вітаміни групи B та магній — усе, що допомагає тілу заспокоїтися перед сном.

