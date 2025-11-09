Делайте это перед сном и сможете легко заснуть — этот ритуал поможет успокоиться вечером
После долгого и изнурительного дня каждый ищет свой способ отдохнуть — кто-то ведет дневник, кто-то занимается йогой или смотрит любимый сериал. Но есть еще один приятный ритуал, который может помочь снять стресс — вечерний напиток. И речь не только о чае. Некоторые напитки имеют свойство успокаивать нервную систему, снижать уровень стресса и помогать заснуть.
Диетолог Каролина Шнайдер советует обращать внимание на напитки с магнием или ашвагандой. Магний поддерживает работу рецепторов ГАМК — именно они отвечают за расслабление организма. Ашваганда, в свою очередь, помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса — и стабилизирует нервную систему, пишет Real Simple.
Среди других полезных веществ — L-теанин и витамины группы B. Однако специалист предостерегает не доверять всем "волшебным" напиткам с громкими обещаниями, ведь не все они имеют научное подтверждение. Лучший эффект дает сочетание таких напитков с рационом, богатым растительной пищей.
5 напитков, которые помогут расслабиться
1. Ромашковый чай
Ромашковый чай — классика среди успокаивающих напитков. Он содержит антиоксидант апигенин, который взаимодействует с рецепторами мозга и способствует расслаблению. Чашка теплого ромашкового чая вечером поможет снять напряжение после рабочего дня.
2. Зеленый чай
Несмотря на небольшое количество кофеина, зеленый чай содержит L-теанин — аминокислоту, способствующую спокойствию без сонливости. Она повышает активность альфа-волн мозга, которые отвечают за состояние спокойной сосредоточенности.
3. Горячий шоколад
Это не только зимнее лакомство. Какао содержит триптофан — аминокислоту, которая способствует выработке серотонина и мелатонина, гормонов хорошего настроения и сна. А сам процесс питья теплого напитка уже имеет успокаивающий психологический эффект.
4. Сок вишни
Кислая вишня — природный источник мелатонина. Именно поэтому вишневый сок часто называют напитком для сна. Он также содержит антиоксиданты, которые уменьшают стресс и улучшают качество ночного отдыха.
5. Теплое молоко
Хотя этот напиток часто ассоциируется с детством, он действительно обладает расслабляющими свойствами. Молоко содержит триптофан, мелатонин, витамины группы B и магний — всё, что помогает телу успокоиться перед сном.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.