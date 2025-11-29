Не більше чотирьох чашок на день: названо напій, здатний уповільнити біологічне старіння

У новому дослідженні вчені виявили, що кава здатна уповільнити біологічне старіння людини. Вважається, що чотири чашки цього напою на день дають змогу прожити на 5 біологічних років довше.

Більшість людей на планеті починають свій день з ароматної чашки кави й тепер нове дослідження показало, що деякі люди буквально можуть сповільнити своє біологічне старіння, випиваючи не більше ніж чотири чашки кави на день, пише Belfas Llive.

Результати дослідження були опубліковані в журналі BMJ Mental Health і вказують на те, що люди з важкими психічними захворюваннями, які споживають таку кількість кави, можуть прожити на 5 додаткових біологічних років довше, як порівняти з тими, хто не п'є кави.

Водночас люди, які випивали п'ять або більше чашок кави на день, не відчували подібних переваг. Вчені вважають, що цей ефект пов'язаний з потужними антиоксидантами, що містяться в каві. Відомо, що вона також подовжує теломери, розташовані на кінцях хромосом.

За словами вчених, ці теломери виконують ту саму функцію, що й пластикові наконечники на кінцях шнурків. Крім того, кава вже показала свою здатність знижувати окислювальний стрес у населення загалом, що може уповільнити процеси біологічного старіння, такі як укорочення теломер.

Відомо, що з віком теломери вкорочуються природним чином, однак у людей із серйозними психічними розладами, такими як психоз, шизофренія і біполярний розлад, цей процес часто прискорюється.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні впливу споживання кави на довжину теломер у людей з цими психічними захворюваннями. Результати вказують на те, що вживання до чотирьох чашок кави на день пов'язане з довшими теломерами, що еквівалентно біологічному віку на п'ять років молодшому, ніж у людей, які не вживають кави.

Оскільки це було спостережливе дослідження, зробити однозначні висновки щодо причин і наслідків неможливо, але дослідники припускають, що правдоподібне пояснення криється в доведеній користі кави для здоров'я.

У дослідженні взяли участь 436 дорослих учасників, 259 з яких страждали на шизофренію, а решта — на афективні розлади, включно з великим депресивним розладом із психозом і біполярним розладом.

Результати також вказують на те, що люди з шизофренією вживали значно більше кави, ніж люди з іншими афективними розладами. Крім того, дослідники виявили, що люди, які випивали п'ять або більше чашок кави на день, були значно старшими за тих, хто випивав лише одну або дві.

Утім, хоча кава справді має низку корисних для здоров'я властивостей, перевищення рекомендованої добової норми може призвести до пошкодження клітин і навіть до вкорочення теломер. Міжнародні органи охорони здоров'я зазвичай рекомендують обмежувати споживання кофеїну до 400 мг на день, що приблизно дорівнює чотирьом чашкам кави.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.