Как приготовить вкусную курицу: звездный шеф-повар раскрыла простой секрет сочного мяса

Известный шеф-повар, автор кулинарных книг и телеведущая Джуди Джу поделилась своим "секретным ингредиентом" для приготовления курицы. По ее словам, сделать мясо нежным и ароматным помогает не дорогая смесь специй, а обычный сок цитрусовых фруктов, который легко найти в любом магазине.

Шеф-повар объясняет, что каждый цитрус придает блюду особый характер: лайм дает резкую и чистую кислинку, лимон остается классикой, грейпфрут добавляет изысканности, а юдзу — цветочный, почти эфемерный аромат. Впрочем, одним из любимых вариантов Джу называет апельсин. Его естественная сладость, по ее словам, красиво карамелизируется во время приготовления и придает курице золотистую, глянцевую корочку, пишет Eating Well.

Эксперты отмечают, что польза цитрусовых маринадов заключается не только во вкусе. Цитратная кислота смягчает мышечные волокна мяса, делая его более нежным. Это подтверждают и научные исследования: в частности, маринование мяса в лимонном соке может улучшать его усвояемость. Кроме того, цитрусы помогают "раскрыть" вкус специй и трав, а также являются источником витамина C с антиоксидантными свойствами.

Особое внимание Джуди Джу обращает на правильное время маринования. Для курицы достаточно 30 минут — слишком долгое пребывание в цитрусовом соке может сделать мясо мягким и "кашеобразным", подобным севиче. Также шеф-повар предостерегает: из-за природных сахаров в апельсиновом соке курица может быстрее подгорать, поэтому во время запекания или жарки ее стоит внимательно контролировать.

Кроме классических маринадов, цитрусовые соки используют в глазурях, соусах и даже тушении. Апельсиновый сок хорошо сочетается с соевым соусом, имбирем, чесноком и кунжутом, а также подходит для средиземноморских блюд с фенхелем и оливками. Джу советует не ограничиваться только апельсином или лимоном и экспериментировать с юдзу или грейпфрутом.

По словам шеф-повара, апельсиновый сок является универсальным ингредиентом, который "осветляет" любое блюдо. Зимой приготовление курицы с цитрусовыми может стать простым способом добавить яркого вкуса в ежедневное меню и одновременно сделать блюда более полезными.

