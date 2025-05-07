Предельно просто: рецепт картофеля с куриными голенями

Курица – универсальный продукт, который прекрасно подходит к любому гарниру. Ее можно варить, жарить, запекать, и в любом виде она сделает вкус даже простой картошки или круп ярче, богаче и лучше утолит голод.

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Кулинарный блогер Катерина Мовчан рассказала, как приготовить вкусное блюдо из курицы и картофеля, поделившись рецептом в Instagram.

Аппетитные голени, запеченные с картофелем

Ингредиенты:

упаковка голеней в апельсиновом маринаде;

картофель – 1 кг;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Если нет готовых голеней в маринаде, можно свежие голени замариновать по собственному вкусу, использовав любой маринад.

Духовку разогреть до 180 градусов.

Картофель почистить, помыть и порезать кусочками, как показано. Добавить соль и перец, перемешать.

Картофель выложить в форму для выпекания, а сверху разложить маринованные голени.

Форму или противень с картошкой и мясом отправить в духовку на 40-45 минут.

Таким блюдом можно не только кормить родных, но и приготовить его на праздничный стол.

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