Предельно просто: рецепт картофеля с куриными голенями
Курица – универсальный продукт, который прекрасно подходит к любому гарниру. Ее можно варить, жарить, запекать, и в любом виде она сделает вкус даже простой картошки или круп ярче, богаче и лучше утолит голод.
Кулинарный блогер Катерина Мовчан рассказала, как приготовить вкусное блюдо из курицы и картофеля, поделившись рецептом в Instagram.
Аппетитные голени, запеченные с картофелем
Ингредиенты:
- упаковка голеней в апельсиновом маринаде;
- картофель – 1 кг;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Если нет готовых голеней в маринаде, можно свежие голени замариновать по собственному вкусу, использовав любой маринад.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Картофель почистить, помыть и порезать кусочками, как показано. Добавить соль и перец, перемешать.
Картофель выложить в форму для выпекания, а сверху разложить маринованные голени.
Форму или противень с картошкой и мясом отправить в духовку на 40-45 минут.
Таким блюдом можно не только кормить родных, но и приготовить его на праздничный стол.
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