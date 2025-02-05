Сочно и очень вкусно: рецепт курицы по-грузински к ужину
Чтобы курица была вкуснее, дайте ей настояться под крышкой 15 минут после приготовления.
Куриное мясо – один из самых универсальных и популярных продуктов. Оно быстро готовится, не отягощает желудок и подходит для множества самых разнообразных блюд. Кулинарный блогер Катерина Мовчан поделилась рецептом курочки по-грузински. На выходе получается пряное, горячее и нереально вкусное кушанье, которое легко готовится.
Курица по-грузински
Ингредиенты:
- филе бедра – 600 гр;
- лук – 3 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- томаты в собственном соку – 400 гр;
- томатная паста – 2 ст. л;
- грецкие орехи – 50 гр;
- веточка мяты;
- пучок петрушки (кто любит, можете добавить кинзу);
- хмели-сунели – 1 ч. л;
- молотая паприка – 1 ч. л;
- сахар – 1 ч. л;
- молотый кориандр – 0,5 ч. л;
- соль и перец по вкусу;
- небольшой кусочек сливочного масла и немного масла для жарки.
Способ приготовление:
Филе бедра разрезать на три равные части. В сковороде разогреть масло с растительным маслом. Всыпать порезанную курицу и жарить на среднем нагреве до золотистого цвета.
Лук порезать полукольцами или перьями и добавить к мясу. Перемешать, накрыть крышкой и готовить к мягкости лука 10 минут, периодически перемешивать.
После этого в сковороду добавить томаты в собственном соке и специи: хмели-сунели, паприку, кориандр, соль и перец. Туда же отправить томатную пасту, хорошо перемешать и готовить 15-20 минут под крышкой, периодически помешивая.
Мелко порезать чеснок, листья мяты, петрушку и измельчить орехи. Добавить это все к мясу, перемешать, протушить еще немножко и выключить. Накрыть крышкой и дать настояться 15 минут, после чего можно подавать к столу с любым гарниром.
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