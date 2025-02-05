Соковито і дуже смачно: рецепт курки по-грузинськи до вечері

Щоб курка була смачнішою, дайте їй настоятися під кришкою 15 хвилин після приготування.

Related video

Куряче м'ясо — один із найбільш універсальних і популярних продуктів. Воно швидко готується, не обтяжує шлунок і підходить для безлічі найрізноманітніших страв. Кулінарна блогерка Катерина Мовчан поділилася рецептом курочки по-грузинськи. На виході виходить пряна, гаряча і нереально смачна страва, яка легко готується.

Курка по-грузинськи

Інгредієнти:

філе стегна – 600 г;

цибуля – 3 шт;

часник – 2 зубчики;

томати у власному соку – 400 г;

томатна паста – 2 ст. л;

волоські горіхи – 50 г;

гілочка м'яти;

пучок петрушки (хто любить, можете додати кінзу);

хмелі-сунелі – 1 ч. л;

мелена паприка – 1 ч. л;

цукор – 1 ч. л;

мелений коріандр – 0,5 ч. л;

сіль і перець за смаком;

невеликий шматочок вершкового масла і трохи олії для смаження.

Спосіб приготування:

Філе стегна розрізати на три рівні частини. У сковорідці розігріти олію з рослинною олією. Всипати порізану курку і смажити на середньому нагріванні до золотистого кольору.

Цибулю порізати півкільцями або пір'ям і додати до м'яса. Перемішати, накрити кришкою і готувати до м'якості цибулі 10 хвилин, періодично перемішувати.

Після цього в сковорідку додати томати у власному соку і спеції: хмелі-сунелі, паприку, коріандр, сіль і перець. Туди ж відправити томатну пасту, добре перемішати і готувати 15-20 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.

Дрібно порізати часник, листя м'яти, петрушку і подрібнити горіхи. Додати це все до м'яса, перемішати, протушкувати ще трошки і вимкнути. Накрити кришкою і дати настоятися 15 хвилин, після чого можна подавати до столу з будь-яким гарніром.

Читайте також:

Ідеальна запечена курка на святковий стіл: простий рецепт

Курка у вершковому соусі з паприкою: рецепт смачної страви з англійської кухні

Курка у винно-вершковому соусі зі шпинатом: рецепт вишуканої та дуже простої страви на вечерю