Соковито і дуже смачно: рецепт курки по-грузинськи до вечері
Щоб курка була смачнішою, дайте їй настоятися під кришкою 15 хвилин після приготування.
Куряче м'ясо — один із найбільш універсальних і популярних продуктів. Воно швидко готується, не обтяжує шлунок і підходить для безлічі найрізноманітніших страв. Кулінарна блогерка Катерина Мовчан поділилася рецептом курочки по-грузинськи. На виході виходить пряна, гаряча і нереально смачна страва, яка легко готується.
Курка по-грузинськи
Інгредієнти:
- філе стегна – 600 г;
- цибуля – 3 шт;
- часник – 2 зубчики;
- томати у власному соку – 400 г;
- томатна паста – 2 ст. л;
- волоські горіхи – 50 г;
- гілочка м'яти;
- пучок петрушки (хто любить, можете додати кінзу);
- хмелі-сунелі – 1 ч. л;
- мелена паприка – 1 ч. л;
- цукор – 1 ч. л;
- мелений коріандр – 0,5 ч. л;
- сіль і перець за смаком;
- невеликий шматочок вершкового масла і трохи олії для смаження.
Спосіб приготування:
Філе стегна розрізати на три рівні частини. У сковорідці розігріти олію з рослинною олією. Всипати порізану курку і смажити на середньому нагріванні до золотистого кольору.
Цибулю порізати півкільцями або пір'ям і додати до м'яса. Перемішати, накрити кришкою і готувати до м'якості цибулі 10 хвилин, періодично перемішувати.
Після цього в сковорідку додати томати у власному соку і спеції: хмелі-сунелі, паприку, коріандр, сіль і перець. Туди ж відправити томатну пасту, добре перемішати і готувати 15-20 хвилин під кришкою, періодично помішуючи.
Дрібно порізати часник, листя м'яти, петрушку і подрібнити горіхи. Додати це все до м'яса, перемішати, протушкувати ще трошки і вимкнути. Накрити кришкою і дати настоятися 15 хвилин, після чого можна подавати до столу з будь-яким гарніром.
Читайте також:
Ідеальна запечена курка на святковий стіл: простий рецепт
Курка у вершковому соусі з паприкою: рецепт смачної страви з англійської кухні
Курка у винно-вершковому соусі зі шпинатом: рецепт вишуканої та дуже простої страви на вечерю