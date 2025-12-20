Як приготувати смачну курку: зіркова шеф-кухарка розкрила простий секрет соковитого мʼяса

Відома шеф-кухарка, авторка кулінарних книжок і телеведуча Джуді Джу поділилася своїм "секретним інгредієнтом" для приготування курки. За її словами, зробити м’ясо ніжним і ароматним допомагає не дорога суміш спецій, а звичайний сік цитрусових фруктів, який легко знайти в будь-якому магазині.

Шеф-кухарка пояснює, що кожен цитрус додає страві особливого характеру: лайм дає різку й чисту кислинку, лимон залишається класикою, грейпфрут додає вишуканості, а юдзу — квітковий, майже ефемерний аромат. Утім, одним з улюблених варіантів Джу називає апельсин. Його природна солодкість, за її словами, красиво карамелізується під час приготування та надає курці золотистої, глянцевої скоринки, пише Eating Well.

Експерти зазначають, що користь цитрусових маринадів полягає не лише в смаку. Цитратна кислота пом’якшує м’язові волокна м’яса, роблячи його ніжнішим. Це підтверджують і наукові дослідження: зокрема, маринування м’яса в лимонному соці може покращувати його засвоюваність. Крім того, цитруси допомагають "розкрити" смак спецій і трав, а також є джерелом вітаміну C з антиоксидантними властивостями.

Особливу увагу Джуді Джу звертає на правильний час маринування. Для курки достатньо 30 хвилин — надто довге перебування в цитрусовому соці може зробити м’ясо м’яким і "кашеобразним", подібним до севіче. Також шеф-кухарка застерігає: через природні цукри в апельсиновому соці курка може швидше підгоряти, тож під час запікання або смаження її варто уважно контролювати.

Окрім класичних маринадів, цитрусові соки використовують у глазурях, соусах і навіть тушкуванні. Апельсиновий сік добре поєднується з соєвим соусом, імбиром, часником і кунжутом, а також підходить для середземноморських страв із фенхелем та оливками. Джу радить не обмежуватися лише апельсином чи лимоном і експериментувати з юдзу або грейпфрутом.

За словами шеф-кухарки, апельсиновий сік є універсальним інгредієнтом, який "освітлює" будь-яку страву. Узимку приготування курки з цитрусовими може стати простим способом додати яскравого смаку до щоденного меню та водночас зробити страви кориснішими.

