Уиткофф снимал номер по цене авто: где спецпосланник Трампа жил в Берлине
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер останавливались в отеле Hotel Adlon Kempinski, где к завтраку подают осетровую икру с шампанским, а в номерах с видом на Брандебургские ворота ночевали королева Елизавета и 44-й президент США Барак Обама.
Президент США Дональд Трамп отправил на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским своих "любимых" переговорщиков: партнера по гольфу Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера. И пока они решали судьбу Украины, то наслаждались лучшим сервисом, который может предложить Берлин. Фокус выяснил, в каком именно отеле останавливались спецпосланники Трампа.
Хоть администрация Трампа и недолюбливает демократов, но для вояжа в Берлин они выбрали Hotel Adlon Kempinski, где останавливался президент США Барак Обама. Какие номера выбрали Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – неизвестно, но цены в отеле стартуют от 500 евро за ночь, но маловероятно, что спецпосланники президента США выберут комнаты с видом во двор. Люксы Berlin Suite или Linden Suite стоят уже от 2000 евро, а Pariser Platz Suite, Adlon Deluxe Suite, а также знаменитые Royal Suite и Imperial Suite стоят уже от 8 тысяч евро до 25 тысяч.
В самом гламурном и известном отеле Берлина останавливались также Майкл Джексон, покойная королева Елизавета II и многие другие знаменитости.
А официант может рассказать забавную историю о Чарли Чаплине, который чуть не потерял в лобби Hotel Adlon Kempinski штаны, потому что за ним гнались поклонники.
Из отеля открывается вид на Бранденбургские ворота, а его престижное местоположение сочетается с первоклассными удобствами, включая ресторан, отмеченный двумя звездами Мишлен, и роскошный спа-центр.
Прямо у входа в отель находятся Бранденбургские ворота, историческая Академия искусств, бывший дом известного художника Макса Либермана, а также несколько посольств. Основные достопримечательности, такие как Рейхстаг, улица Унтер-ден-Линден, Потсдамская площадь находятся в 10-15 минутах ходьбы.
Первоначальный отель "Адлон" был открыт кайзером Вильгельмом и быстро стал самым престижным адресом города. Пострадав от крупного пожара вскоре после Второй мировой войны, который устроили советские солдаты, обнаружив обширный винный погреб, и оказавшись за Берлинской стеной, он был восстановлен в 1997 году архитекторами Пацшке, Клотцем и Партером в соответствии с первоначальным проектом, которые добавили два дополнительных этажа.
Так, лобби отремонтировали в 2017 году за внушительные 6 миллионов евро и именно там находится находится знаменитый фонтан со слоном, точная копия оригинального подарка отелю от махараджи Патиалы.
Из трех ресторанов отеля самым уважаемым является ресторан Lorenz Adlon Esszimmer, отмеченный двумя звездами Мишлен и возглавляемый швейцарским шеф-поваром Рето Брэндли. Он предлагает сезонно меняющееся меню изысканной французской кухни с азиатскими мотивами.
А на завтрак в Hotel Adlon Kempinski подают пять видов осетровой икры в неограниченном количестве с шампанским.
Напомним, ранее Фокус писал, как прошли переговоры в Берлине. Дональд Трамп, как сообщается, остался доволен.
А президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Берлине, охарактеризовал территориальный вопрос как "болезненный" для решения.