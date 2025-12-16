Уиткофф снимал номер по цене авто: где спецпосланник Трампа жил в Берлине

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер останавливались в отеле Hotel Adlon Kempinski, где к завтраку подают осетровую икру с шампанским, а в номерах с видом на Брандебургские ворота ночевали королева Елизавета и 44-й президент США Барак Обама.

Президент США Дональд Трамп отправил на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским своих "любимых" переговорщиков: партнера по гольфу Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера. И пока они решали судьбу Украины, то наслаждались лучшим сервисом, который может предложить Берлин. Фокус выяснил, в каком именно отеле останавливались спецпосланники Трампа.

Кушнер и Уиткофф прибывают в Hotel Adlon Kempinski

Хоть администрация Трампа и недолюбливает демократов, но для вояжа в Берлин они выбрали Hotel Adlon Kempinski, где останавливался президент США Барак Обама. Какие номера выбрали Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – неизвестно, но цены в отеле стартуют от 500 евро за ночь, но маловероятно, что спецпосланники президента США выберут комнаты с видом во двор. Люксы Berlin Suite или Linden Suite стоят уже от 2000 евро, а Pariser Platz Suite, Adlon Deluxe Suite, а также знаменитые Royal Suite и Imperial Suite стоят уже от 8 тысяч евро до 25 тысяч.

Відео дня

Встреча Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и президента Украины Фото: Офис президента

В самом гламурном и известном отеле Берлина останавливались также Майкл Джексон, покойная королева Елизавета II и многие другие знаменитости.

А официант может рассказать забавную историю о Чарли Чаплине, который чуть не потерял в лобби Hotel Adlon Kempinski штаны, потому что за ним гнались поклонники.

Из отеля открывается вид на Бранденбургские ворота, а его престижное местоположение сочетается с первоклассными удобствами, включая ресторан, отмеченный двумя звездами Мишлен, и роскошный спа-центр.

Вид на Бранденбургские ворота Фото: tripadvisor

Прямо у входа в отель находятся Бранденбургские ворота, историческая Академия искусств, бывший дом известного художника Макса Либермана, а также несколько посольств. Основные достопримечательности, такие как Рейхстаг, улица Унтер-ден-Линден, Потсдамская площадь находятся в 10-15 минутах ходьбы.

Первоначальный отель "Адлон" был открыт кайзером Вильгельмом и быстро стал самым престижным адресом города. Пострадав от крупного пожара вскоре после Второй мировой войны, который устроили советские солдаты, обнаружив обширный винный погреб, и оказавшись за Берлинской стеной, он был восстановлен в 1997 году архитекторами Пацшке, Клотцем и Партером в соответствии с первоначальным проектом, которые добавили два дополнительных этажа.

Так, лобби отремонтировали в 2017 году за внушительные 6 миллионов евро и именно там находится находится знаменитый фонтан со слоном, точная копия оригинального подарка отелю от махараджи Патиалы.

Лобби отеля с фонтаном со слоном Фото: tripadvisor

Из трех ресторанов отеля самым уважаемым является ресторан Lorenz Adlon Esszimmer, отмеченный двумя звездами Мишлен и возглавляемый швейцарским шеф-поваром Рето Брэндли. Он предлагает сезонно меняющееся меню изысканной французской кухни с азиатскими мотивами.

А на завтрак в Hotel Adlon Kempinski подают пять видов осетровой икры в неограниченном количестве с шампанским.

Напомним, ранее Фокус писал, как прошли переговоры в Берлине. Дональд Трамп, как сообщается, остался доволен.

А президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Берлине, охарактеризовал территориальный вопрос как "болезненный" для решения.