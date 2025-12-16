Віткофф знімав номер за ціною авто: де спецпосланець Трампа жив у Берліні

Стів Віткофф і Джаред Кушнер зупинялися в готелі Hotel Adlon Kempinski, де до сніданку подають осетрову ікру з шампанським, а в номерах з видом на Брандебурзькі ворота ночували королева Єлизавета і 44-й президент США Барак Обама.

Президент США Дональд Трамп відправив на переговори з президентом України Володимиром Зеленським своїх "улюблених" парламентерів: партнера по гольфу Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера. І поки вони вирішували долю України, то насолоджувалися найкращим сервісом, який може запропонувати Берлін. Фокус з'ясував, у якому саме готелі зупинялися спецпосланці Трампа.

Кушнер і Віткофф прибувають у Hotel Adlon Kempinski

Хоч адміністрація Трампа і недолюблює демократів, але для вояжу до Берліна вони обрали Hotel Adlon Kempinski, де зупинявся президент США Барак Обама. Які номери обрали Джаред Кушнер і Стів Віткофф — невідомо, але ціни в готелі стартують від 500 євро за ніч, але малоймовірно, що спецпосланці президента США виберуть кімнати з виглядом на подвір'я. Люкси Berlin Suite або Linden Suite коштують уже від 2000 євро, а Pariser Platz Suite, Adlon Deluxe Suite, а також знамениті Royal Suite і Imperial Suite коштують уже від 8 тисяч євро до 25 тисяч.

Зустріч Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера і президента України Фото: Офис президента

У найгламурнішому і найвідомішому готелі Берліна зупинялися також Майкл Джексон, покійна королева Єлизавета II і багато інших знаменитостей.

А офіціант може розповісти кумедну історію про Чарлі Чапліна, який ледь не загубив у лобі Hotel Adlon Kempinski штани, бо за ним гналися прихильники.

З готелю відкривається вид на Бранденбурзькі ворота, а його престижне розташування поєднується з першокласними зручностями, включно з рестораном, відзначеним двома зірками Мішлен, і розкішним спа-центром.

Вид на Бранденбурзькі ворота Фото: tripadvisor

Прямо біля входу в готель розташовані Бранденбурзькі ворота, історична Академія мистецтв, колишній будинок відомого художника Макса Лібермана, а також кілька посольств. Основні визначні пам'ятки, такі як Рейхстаг, вулиця Унтер-ден-Лінден, Потсдамська площа, розташовані за 10-15 хвилин ходьби.

Початковий готель "Адлон" був відкритий кайзером Вільгельмом і швидко став найпрестижнішою адресою міста. Постраждавши від великої пожежі незабаром після Другої світової війни, яку влаштували радянські солдати, виявивши великий винний льох, і опинившись за Берлінським муром, його було відновлено 1997 року архітекторами Пацшке, Клотцем і Партером згідно з первісним проєктом, які додали два додаткові поверхи.

Так, лобі відремонтували 2017 року за значні 6 мільйонів євро, і саме там розташований знаменитий фонтан зі слоном, точна копія оригінального подарунка готелю від махараджі Патіали.

Лобі готелю з фонтаном зі слоном Фото: tripadvisor

З трьох ресторанів готелю найповажнішим є ресторан Lorenz Adlon Esszimmer, відзначений двома зірками Мішлен і очолюваний швейцарським шеф-кухарем Рето Брендлі. Він пропонує сезонно мінливе меню вишуканої французької кухні з азіатськими мотивами.

А на сніданок у Hotel Adlon Kempinski подають п'ять видів осетрової ікри в необмеженій кількості з шампанським.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як пройшли переговори в Берліні. Дональд Трамп, як повідомляється, залишився задоволений.

А президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів у Берліні, охарактеризував територіальне питання як "болюче" для вирішення.