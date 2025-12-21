Научите своих детей этим 5 вещам о деньгах, говорит отец-миллионер

Отцовство стало одной из самых больших мотиваций Джонатана Санчеса взять под контроль свои финансы. Он никогда не хотел, чтобы его дети чувствовали себя подавленными или запуганными деньгами.

Санчес является соучредителем Parent Portfolio, где он помогает читателям взять под контроль свое финансовое будущее и создать богатство для следующего поколения. Он вырос в бережливой семье и, принимая мудрые решения относительно денег, стал миллионером в свои 30 лет. Об этом пишет CNBC.

Поэтому, прежде чем ему исполнилось 40, они с женой выплатили долг на сумму более 250 000 долларов, начали инвестировать и создали капитал в размере 1 миллиона долларов. Также они запустили Parent Portfolio, блог о личных финансах, чтобы помочь другим людям накапливать богатство и воспитывать детей, которые понимают деньги.

"Разговоры о деньгах — это обычная практика в нашем доме. Наши дети не видят в деньгах таинственную шкатулку, а инструмент, который они уверенно используют", — говорит Санчес.

Простые, запоминающиеся фразы привлекают их внимание гораздо лучше, чем длинные, скучные лекции. Вот пять фраз, которые искренне вдохновляют их на сбережения и инвестирование на будущее.

1. "Вы можете зарабатывать деньги, пока спите"

Когда Санчес впервые сказал это своим детям, их глаза расширились. Идея зарабатывать деньги во сне звучит для ребенка как магия, и именно поэтому это работает. Он объяснил, что это вовсе не магия. Это сложный рост через инвестирование.

"Мы начали с малого и придерживались простоты. Каждый раз, когда они зарабатывают карманные деньги или получают деньги на день рождения, они откладывают часть, чтобы купить акции индексного фонда. Я показываю им графики того, как эти средства росли со временем, и мы вместе заходим в систему каждые несколько месяцев, чтобы проверить их прогресс", — рассказал Санчес.

Вместо того, чтобы деньги собирали пыль в кошельке, они работают на детей на фондовом рынке.

"Превратив инвестирование в нечто визуальное и практическое, я сделал сбережения похожим на игру, которая развивает их любознательность и терпение", — говорит миллионер.

2. "Сбережения могут помочь вам избежать стресса в будущем"

Это заставляет детей мыслить долгосрочно. Им не нужно платить за автомобиль или аренду, но они могут столкнуться с небольшими чрезвычайными ситуациями, такими как потерянная игрушка, сломанная цепь велосипеда или школьный сбор, о котором они забыли.

"Поэтому я учу их готовиться к неожиданностям. Я говорю им думать не о том, случится ли что-то, а о том, когда это произойдет. Такое изменение мышления превращает сбережения в источник спокойствия, а не давления", — рассказывает Санчес.

Каждый раз, когда они получают карманные деньги, они откладывают небольшую сумму на "случай". А когда что-то идет не так, они знают, как с этим справиться.

Сбережения могут помочь вам избежать стресса в будущем Фото: Pixels

3. "Вы не хотите работать вечно"

Это всегда заставляет их остановиться и задуматься. Санчес говорит своим детям, что упорный труд оплачивает такие необходимые вещи, как еда и жилье, но цель не в том, чтобы работать вечно. Цель состоит в том, чтобы достичь точки, когда ваши деньги начнут работать на вас.

"Я объясняю, что когда вы инвестируете рано, ваше будущее "я" имеет больше возможностей. Вы можете выбрать работу, которая имеет смысл, проводить больше времени с семьей или даже раньше выйти на пенсию, если хотите", — отметил отец-миллионер.

4. "Экономьте, чтобы получить то, что вы действительно хотите"

Мы живем в мире услуг. Почти все можно доставить за день или просмотреть за считанные секунды. Но это удобство может иметь обратную сторону. Оно может сделать нас нетерпеливыми.

"Я постоянно напоминаю своим детям, что ожидание создает ценность. Кредитные карты и приложения "купи сейчас, плати потом" упрощают мгновенное удовольствие, но долги могут превратить это мгновенное счастье в долгосрочный стресс", — подчеркнул Санчес.

Когда его дети чего-то хотят, он поощряет их экономить вместо того, чтобы пользоваться кредитом. Этот процесс учит их дисциплине и самоконтролю.

Сэкономьте, чтобы получить то, что вы действительно хотите Фото: Unsplash

5. "Цените то, ради чего вы так упорно работали"

Эта фраза объединяет все вместе. Когда дети что-то зарабатывают, будь то деньги, хорошие оценки или спортивные награды, они ценят это по-другому.

"Мои дети лучше заботятся о вещах, на которые они экономят, потому что понимают, сколько усилий было потрачено, чтобы их заработать. Сбережение денег учит терпению, но также развивает благодарность и уверенность. Они узнают, что их достижения имеют смысл, потому что это требует настойчивости и намерения", — говорит Санчес.

