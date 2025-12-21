Навчіть своїх дітей цих пʼяти речей про гроші, каже батько-мільйонер

Батьківство стало однією з найбільших мотивацій Джонатана Санчеса взяти під контроль свої фінанси. Він ніколи не хотів, щоб його діти почувалися пригніченими або заляканими грошима.

Санчес є співзасновником Parent Portfolio, де він допомагає читачам взяти під контроль своє фінансове майбутнє та створити багатство для наступного покоління. Він виріс в ощадливій сім'ї та, приймаючи мудрі рішення щодо грошей, став мільйонером у свої 30 років. Про це пише CNBC.

Тож, перш ніж йому виповнилося 40, вони з дружиною виплатили борг на суму понад 250 000 доларів, почали інвестувати та створили капітал у розмірі 1 мільйона доларів. Також вони запустили Parent Portfolio, блог про особисті фінанси, щоб допомогти іншим людям накопичувати багатство та виховувати дітей, які розуміють гроші.

"Розмови про гроші – це звичайна практика в нашому домі. Наші діти не бачать у грошах таємничу скриньку, а інструмент, який вони впевнено використовують", — каже Санчес.

Прості, запам'ятовувані фрази привертають їхню увагу набагато краще, ніж довгі, нудні лекції. Ось п'ять фраз, які щиро надихають їх на заощадження та інвестування на майбутнє.

1. "Ви можете заробляти гроші, поки спите"

Коли Санчес вперше сказав це своїм дітям, їхні очі розширилися. Ідея заробляти гроші уві сні звучить для дитини як магія, і саме тому це працює. Він пояснив, що це зовсім не магія. Це складне зростання через інвестування.

"Ми почали з малого та дотримувалися простоти. Щоразу, коли вони заробляють кишенькові гроші або отримують гроші на день народження, вони відкладають частину, щоб купити акції індексного фонду. Я показую їм графіки того, як ці кошти зростали з часом, і ми разом заходимо в систему кожні кілька місяців, щоб перевірити їхній прогрес", — розповів Санчес.

Замість того, щоб гроші збирали пил у гаманці, вони працюють на дітей на фондовому ринку.

"Перетворивши інвестування на щось візуальне та практичне, я зробив заощадження схожим на гру, яка розвиває їхню допитливість та терпіння", — каже мільйонер.

2. "Заощадження можуть допомогти вам уникнути стресу в майбутньому"

Це змушує дітей мислити довгостроково. Їм не потрібно платити за автомобіль чи оренду, але вони можуть зіткнутися з невеликими надзвичайними ситуаціями, такими як втрачена іграшка, зламаний ланцюг велосипеда або шкільний збір, про який вони забули.

"Тож я навчаю їх готуватися до несподіванок. Я кажу їм думати не про те, чи щось трапиться, а про те, коли це станеться. Така зміна мислення перетворює заощадження на джерело спокою, а не тиску", — розповідає Санчес.

Щоразу, коли вони отримують кишенькові гроші, вони відкладають невелику суму на "випадок". А коли щось іде не так, вони знають, як з цим впоратися.

Заощадження можуть допомогти вам уникнути стресу в майбутньому Фото: Pixels

3. "Ви не хочете працювати вічно"

Це завжди змушує їх зупинитися та задуматися. Санчес каже своїм дітям, що наполеглива праця оплачує такі необхідні речі, як їжа та житло, але мета не в тому, щоб працювати вічно. Мета полягає в тому, щоб досягти точки, коли ваші гроші почнуть працювати на вас.

"Я пояснюю, що коли ви інвестуєте рано, ваше майбутнє "я" має більше можливостей. Ви можете вибрати роботу, яка має сенс, проводити більше часу з родиною або навіть раніше вийти на пенсію, якщо хочете", — зазначив батько-мільйонер.

4. "Заощаджуйте, щоб отримати те, що ви дійсно хочете".

Ми живемо у світі послуг. Майже все можна доставити за день або переглянути за лічені секунди. Але ця зручність може мати зворотний бік. Вона може зробити нас нетерплячими.

"Я постійно нагадую своїм дітям, що очікування створює цінність. Кредитні картки та додатки "купи зараз, плати потім" спрощують миттєве задоволення, але борги можуть перетворити це миттєве щастя на довгостроковий стрес", — наголосив Санчес.

Коли його діти чогось хочуть, він заохочує їх заощаджувати замість того, щоб користуватися кредитом. Цей процес вчить їх дисципліні та самоконтролю.

Заощаджуйте, щоб отримати те, що ви дійсно хочете Фото: Unsplash

5. "Цінуйте те, заради чого ви так наполегливо працювали"

Ця фраза об’єднує все разом. Коли діти щось заробляють, чи то гроші, гарні оцінки чи спортивні нагороди, вони цінують це по-іншому.

"Мої діти краще дбають про речі, на які вони заощаджують, бо розуміють, скільки зусиль було витрачено, щоб їх заробити. Заощадження грошей вчить терпінню, але також розвиває вдячність і впевненість. Вони дізнаються, що їхні досягнення мають сенс, бо це вимагає наполегливості та наміру", — каже Санчес.

