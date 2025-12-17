Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Одежда и аксессуары по цене квартир: журналисты подсчитали стоимость луков одесских депутатов

Стоимость одежды и аксессуаров депутаты Одессы
Заседание городского совета Одессы (иллюстративное фото) | Фото: Відкриті джерела

Некоторые депутаты городского совета Одессы пришли на последнее заседание в брендовой одежде и с аксессуарами, которые стоят десятки тысяч долларов.

Журналисты "Думской" обратили внимание на внешний вид депутатов и подсчитали примерную стоимость брендовой одежды и премиальных аксессуаров, в которых они появились в зале заседаний.

"Суммы оказались сопоставимыми с ценой квартир и автомобилей", — говорится в материале.

Среди замеченных предметов, например:

  • часы Heritage Prince стоимостью около 276 тысяч гривен;
  • Rolex Yacht-Master Regatta, цена которых достигает 1 миллиона 52 тысяч гривен;
Лук и аксессуары Михаила Карпенчука
Лук и аксессуары Михаила Карпенчука
Фото: Думская
  • у депутатов заметили сумки Louis Vuitton и Gucci Marmont Medium ориентировочной стоимостью 141 тысяча гривен.
Лук депутата Елены Вододюк
Лук депутата Елены Вододюк
Фото: Думская

В частности, депутат Андрей Кисловский пришел на заседание в ремне за 89 тысяч гривен и с часами стоимостью более 158 тысяч гривен.

Відео дня
Лук депутата Андрея Кисловского
Лук депутата Андрея Кисловского
Фото: Думская

Депутат Александр Авдеев имел фитнес-браслет за 15 тысяч гривен и мокасины стоимостью около 35 тысяч гривен.

Лук депутата Александра Авдеева
Лук депутата Александра Авдеева
Фото: Думская

А Александра Осауленко пришла в сессионный зал в туфлях Balenciaga за 48 тысяч гривен.

Лук депутата Светланы Осауленко
Лук депутата Светланы Осауленко
Фото: Думская

Напомним, блогер-миллионник из Украины получил паспорт РФ и купил квартиру в Москве.

Фокус также писал о том, что Леся Никитюк показала, как украсила дом к новогодним праздникам.