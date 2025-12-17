Одежда и аксессуары по цене квартир: журналисты подсчитали стоимость луков одесских депутатов

Некоторые депутаты городского совета Одессы пришли на последнее заседание в брендовой одежде и с аксессуарами, которые стоят десятки тысяч долларов.

Журналисты "Думской" обратили внимание на внешний вид депутатов и подсчитали примерную стоимость брендовой одежды и премиальных аксессуаров, в которых они появились в зале заседаний.

"Суммы оказались сопоставимыми с ценой квартир и автомобилей", — говорится в материале.

Среди замеченных предметов, например:

часы Heritage Prince стоимостью около 276 тысяч гривен;

Rolex Yacht-Master Regatta, цена которых достигает 1 миллиона 52 тысяч гривен;

Лук и аксессуары Михаила Карпенчука Фото: Думская

у депутатов заметили сумки Louis Vuitton и Gucci Marmont Medium ориентировочной стоимостью 141 тысяча гривен.

Лук депутата Елены Вододюк Фото: Думская

В частности, депутат Андрей Кисловский пришел на заседание в ремне за 89 тысяч гривен и с часами стоимостью более 158 тысяч гривен.

Лук депутата Андрея Кисловского Фото: Думская

Депутат Александр Авдеев имел фитнес-браслет за 15 тысяч гривен и мокасины стоимостью около 35 тысяч гривен.

Лук депутата Александра Авдеева Фото: Думская

А Александра Осауленко пришла в сессионный зал в туфлях Balenciaga за 48 тысяч гривен.

Лук депутата Светланы Осауленко Фото: Думская

