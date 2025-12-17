Одежда и аксессуары по цене квартир: журналисты подсчитали стоимость луков одесских депутатов
Некоторые депутаты городского совета Одессы пришли на последнее заседание в брендовой одежде и с аксессуарами, которые стоят десятки тысяч долларов.
Журналисты "Думской" обратили внимание на внешний вид депутатов и подсчитали примерную стоимость брендовой одежды и премиальных аксессуаров, в которых они появились в зале заседаний.
"Суммы оказались сопоставимыми с ценой квартир и автомобилей", — говорится в материале.
Среди замеченных предметов, например:
- часы Heritage Prince стоимостью около 276 тысяч гривен;
- Rolex Yacht-Master Regatta, цена которых достигает 1 миллиона 52 тысяч гривен;
- у депутатов заметили сумки Louis Vuitton и Gucci Marmont Medium ориентировочной стоимостью 141 тысяча гривен.
В частности, депутат Андрей Кисловский пришел на заседание в ремне за 89 тысяч гривен и с часами стоимостью более 158 тысяч гривен.
Депутат Александр Авдеев имел фитнес-браслет за 15 тысяч гривен и мокасины стоимостью около 35 тысяч гривен.
А Александра Осауленко пришла в сессионный зал в туфлях Balenciaga за 48 тысяч гривен.
Напомним, блогер-миллионник из Украины получил паспорт РФ и купил квартиру в Москве.
Фокус также писал о том, что Леся Никитюк показала, как украсила дом к новогодним праздникам.