Одяг та аксесуари за ціною квартир: журналісти підрахували вартість луків одеських депутатів

Вартість одягу та аксесуарів депутати Одеси
Засідання міської ради Одеси (ілюстративне фото) | Фото: Відкриті джерела

Деякі депутати міської ради Одеси прийшли на останнє засідання у брендовому одягу та з аксесуарами, що коштують десятки тисяч доларів.

Журналісти "Думської" звернули увагу на зовнішній вигляд депутатів і підрахували приблизну вартість брендового одягу та преміальних аксесуарів, в яких вони з'явилися в залі засідань.

"Суми виявилися порівнянними з ціною квартир і автомобілів", — йдеться у матеріалі.

Серед помічених предметів, наприклад:

  • годинник Heritage Prince вартістю близько 276 тисяч гривень;
  • Rolex Yacht-Master Regatta, ціна яких сягає 1 мільйона 52 тисяч гривень;
Лук і аксесуари Михайла Карпенчука
Фото: Думская
  • у депутатів помітили сумки Louis Vuitton та Gucci Marmont Medium орієнтовною вартістю 141 тисяча гривень.
Лук депутатки Олени Вододюк
Фото: Думская

Зокрема, депутат Андрій Кісловський прийшов на засідання у ремені за 89 тисяч гривень та з годинником вартістю понад 158 тисяч гривень.

Лук депутата Андрія Кісловського
Фото: Думская

Депутат Олександр Авдеєв мав фітнес-браслет за 15 тисяч гривень та мокасини вартістю близько 35 тисяч гривень.

Лук депутата Олександра Авдеєва
Фото: Думская

А Олександра Осауленко прийшла до сесійної зали в туфлях Balenciaga за 48 тисяч гривень.

Лук депутатки Світлани Осауленко
Фото: Думская

