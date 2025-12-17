Одяг та аксесуари за ціною квартир: журналісти підрахували вартість луків одеських депутатів

Деякі депутати міської ради Одеси прийшли на останнє засідання у брендовому одягу та з аксесуарами, що коштують десятки тисяч доларів.

Журналісти "Думської" звернули увагу на зовнішній вигляд депутатів і підрахували приблизну вартість брендового одягу та преміальних аксесуарів, в яких вони з'явилися в залі засідань.

"Суми виявилися порівнянними з ціною квартир і автомобілів", — йдеться у матеріалі.

Серед помічених предметів, наприклад:

годинник Heritage Prince вартістю близько 276 тисяч гривень;

Rolex Yacht-Master Regatta, ціна яких сягає 1 мільйона 52 тисяч гривень;

Лук і аксесуари Михайла Карпенчука Фото: Думская

у депутатів помітили сумки Louis Vuitton та Gucci Marmont Medium орієнтовною вартістю 141 тисяча гривень.

Лук депутатки Олени Вододюк Фото: Думская

Зокрема, депутат Андрій Кісловський прийшов на засідання у ремені за 89 тисяч гривень та з годинником вартістю понад 158 тисяч гривень.

Лук депутата Андрія Кісловського Фото: Думская

Депутат Олександр Авдеєв мав фітнес-браслет за 15 тисяч гривень та мокасини вартістю близько 35 тисяч гривень.

Лук депутата Олександра Авдеєва Фото: Думская

А Олександра Осауленко прийшла до сесійної зали в туфлях Balenciaga за 48 тисяч гривень.

Лук депутатки Світлани Осауленко Фото: Думская

