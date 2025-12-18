Женщина едва не потеряла жизнь из-за прыща на лице: врачи предупреждают о "треугольнике смерти"

Нам всем знакомо это ощущение — когда на лице появляется большой прыщ, возникает сильный соблазн его выдавить. Однако одна женщина предостерегает: такая ошибка может стоить здоровья, а иногда и жизни — особенно если прыщ находится в так называемом "треугольнике смерти".

Американка по имени Линдси рассказала в видео на TikTok, что сначала просто выдавила прыщ, а потом попыталась замаскировать его косметикой. Однако уже через несколько дней покраснение и отек значительно усилились, и ей пришлось обратиться к врачам, пишет The Sun.

В местной больнице женщине назначили антибиотики, но они не подействовали так быстро, как ожидалось. Боль и отек только росли, поэтому Линдси пришлось вернуться в медучреждение.

"Мне сделали укол и изменили лекарства. Теперь я должна побыть здесь 15 минут, чтобы убедиться, что не будет реакции", — рассказала она в обновлении.

По словам врачей, существовал риск распространения инфекции на мозг.

Відео дня

На следующий день женщина сообщила, что отек как будто начал спадать, но боль оставалась. Ей было трудно есть и пить, она старалась больше отдыхать, делала компрессы и пила много жидкости.

Впрочем, на этом все не закончилось — Линдси попала в больницу в третий раз. Ей сделали МРТ, чтобы проверить, не распространилась ли инфекция на пазухи или глаза. Результаты были чистыми.

Врачи диагностировали целлюлит — бактериальную инфекцию кожи. После курса новых антибиотиков состояние начало постепенно улучшаться. В конце концов инфекция сошла, но оставила небольшой шрам.

"Надеюсь, со временем он исчезнет", — сказала Линдси в последнем видео.

"Треугольник смерти"

Специалисты объясняют, что серьезная реакция возникла из-за расположения прыща в опасной зоне, известной как "треугольник смерти". По словам дерматолога Авы Шамбан, в него входит участок от переносицы между бровями до уголков рта над верхней губой.

Именно здесь проходят кровеносные сосуды, которые имеют прямую связь с внутренними структурами черепа. Из-за этого любая инфекция может быстро распространиться и стать смертельно опасной.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мужчина не мог поверить, почему пятнышки на запястье на самом деле появляются.

Косметолог Татьяна Мачуха рассказала о ключевых аспектах ухода за кожей после 50 лет.

Кроме того, Фокус писал, как избежать проблем с кожей после 18 лет.