Жінка ледь не втратила життя через прищ на обличчі: лікарі попереджають про "трикутник смерті"

Нам усім знайоме це відчуття — коли на обличчі з’являється великий прищ, виникає сильна спокуса його видавити. Однак одна жінка застерігає: така помилка може коштувати здоров’я, а іноді й життя — особливо якщо прищ знаходиться в так званому "трикутнику смерті".

Американка на ім’я Ліндсі розповіла у відео на TikTok, що спочатку просто видавила прищ, а потім спробувала замаскувати його косметикою. Проте вже за кілька днів почервоніння та набряк значно посилилися, і їй довелося звернутися до лікарів, пише The Sun.

У місцевій лікарні жінці призначили антибіотики, але вони не подіяли так швидко, як очікувалося. Біль і набряк лише зростали, тож Ліндсі довелося повернутися до медзакладу.

"Мені зробили укол і змінили ліки. Тепер я маю побути тут 15 хвилин, щоб переконатися, що не буде реакції", — розповіла вона в оновленні.

За словами лікарів, існував ризик поширення інфекції на мозок.

Наступного дня жінка повідомила, що набряк наче почав спадати, але біль залишався. Їй було важко їсти та пити, вона намагалася більше відпочивати, робила компреси та пила багато рідини.

Втім, на цьому все не закінчилося — Ліндсі потрапила до лікарні втретє. Їй зробили МРТ, щоб перевірити, чи не поширилася інфекція на пазухи або очі. Результати були чистими.

Лікарі діагностували целюліт — бактеріальну інфекцію шкіри. Після курсу нових антибіотиків стан почав поступово покращуватися. Зрештою інфекція зійшла, але залишила невеликий шрам.

"Сподіваюся, з часом він зникне", — сказала Ліндсі в останньому відео.

"Трикутник смерті"

Фахівці пояснюють, що серйозна реакція виникла через розташування прища в небезпечній зоні, відомій як "трикутник смерті". За словами дерматологині Ави Шамбан, до нього входить ділянка від перенісся між бровами до кутиків рота над верхньою губою.

Саме тут проходять кровоносні судини, які мають прямий зв’язок із внутрішніми структурами черепа. Через це будь-яка інфекція може швидко поширитися й стати смертельно небезпечною.

