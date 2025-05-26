Цяточки на зап'ясті: чоловік не міг повірити, чому вони насправді з'являються (фото)

Користувач Reddit прокинувся з незрозумілою червоною висипкою по всьому тілу й звернувся за допомогою до інтернет-спільноти.

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Його пост зібрав понад 24 тисячі вподобайок та більше паяти тисяч коментарів від інших юзерів, які ставили власні діагнози — від простої вірусної інфекції до серйозних захворювань.

Молодий чоловік опублікував пост під назвою "По всьому моєму тілу з’явились дивні червоні плями" й додав фотографію своєї руки, вкритої характерним висипанням. "Коли я прокинувся, то все моє тіло було вкрито цими плямами. Я не знаю, що це таке. Поїхав до клініки, але там уже закінчився прийомний час о 14:00, тому не звертався більше до лікаря", — написав він.

Автор вирішив звернутися до користувачів форуму. За його словами, цятки не сверблять і не болять. "Можливо, це пов'язано з тим, що останні два дні я почуваюся хворим і слабким", — припускає він.

Оцінка фахівців

Лондонська лікарка загальної практики Ніккі Канані, до якої звернулося видання Newsweek за коментарем, пояснила можливі причини такого стану. "Коли ми почуваємося виснаженими, імунна система часто трохи слабшає, і це може зробити нас більш схильними до висипки", — розповіла медик.

Вона перерахувала основні тригери подібних проявів: "Стрес, втома або одужання після хвороби — все це може спровокувати спалахи на шкірі, екзему, кропив'янку або вірусну висипку".

Хлопець звернувся до Reddit через загадкову висипку по всьому тілу Фото: Pixels

Фахівчиня окреслила широкий спектр потенційних причин появи висипки: від легкої вірусної інфекції до алергічної реакції. Водночас вона підкреслила ознаки, коли варто почати непокоїтися: біль, лихоманка чи набряки.

Канані наголосила на важливості професійної медичної консультації: "Якщо ви почуваєтеся погано в цілому, важливо отримати медичну допомогу".

Реакція мережі

Тисячі користувачів Reddit також долучилися до обговорення, пропонуючи власні версії діагнозу — деякі з них виявилися значно серйознішими, ніж звичайна вірусна інфекція.

Одна з читачок, яка представилась медсестрою, поділилась досвідом: "Я медсестра. Висипка може означати багато речей. Це може бути реакція на ліки, вірусна інфекція тощо. Якщо це триватиме, я б обов'язково звернулася до лікаря, особливо якщо ви почуваєтеся зле. Можливо, вам потрібні лише базові аналізи".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про 21-річну Дженну Джестетнер із Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США), яка страждає на понад сотню алергій і змушена обмежуватися лише 13 видами продуктів. Медики виявили у неї складний діагноз — синдром активації опасистих клітин (MCAS). Це рідкісне захворювання може викликати кропив’янку, набряки, різке зниження тиску, утруднене дихання та сильну діарею.

А 25-річна мати-одиначка Стейсі А'Хірн із Блеквуда (Велика Британія) щодня контролює свою 3-річну доньку Вінтер, яка страждає на рідкісне порушення, що змушує її намагатися вживати неїстівні предмети.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.