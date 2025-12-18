Не 19 градусов: эксперт назвал идеальную температуру для отопления дома и экономии денег

Многие отказываются включать отопление в надежде сэкономить средства, однако такие способы экономии могут вызвать еще больше проблем, поскольку это приводит к сырости и плесени.

Большинство людей считают комфортной температуру в помещении от 18 до 21 градуса по Цельсию в течение осенне-зимнего периода, однако есть определенная "идеальная" температура, которая поможет как оптимально обогревать дом, так и экономить средства. Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на комментарии экспертов.

Мэттью Дженкинс, специалист по отоплению, советует включать отопление в доме тогда, когда температура воздуха на улице опускается ниже 15 градусов.

"При температуре воздуха 15 градусов по Цельсию большинство людей ощущают изменение температуры настолько, что начинают жаловаться на дискомфорт", — отметил эксперт.

Стивен Генкинсон, эксперт по энергоэффективности, зато утверждает, что "идеальная" температура в доме — это 18 градусов. Если настроить термостат с отметки в 21 градус до 18, то это может снизить ежегодные расходы на отопление примерно на 15%, при этом человек вряд ли почувствует значительные изменения в тепле.

"В целом вы вряд ли почувствуете большую разницу в температуре, но вы гарантируете разницу в использовании и расходах", — утверждает Генкинсон.

Как сохранить уют в доме, если столбик термометра опускается?

Как сохранить тепло в доме, когда столбик термометра опускается

Эксперты также назвали простые способы сохранить уют в доме, когда столбик термометра опускается:

грелки — отличный вариант для холодных вечеров;

электрические простыни или одеяла с подогревом, которые не потребляют много энергии, однако хорошо обеспечивают тепло;

установление "графиков отопления" — включать тепло тогда, когда человек или семья находятся дома.

По словам британских специалистов, комфортное начало дня обеспечит, если утром, во время сбора на работу, включить отопление примерно на час. Когда дома никого нет, термостат можно регулировать, чтобы избегать лишних расходов.

