Не 19 градусів: експерт назвав ідеальну температуру для опалення будинку та економії грошей

Чимало людей відмовляються вмикати опалення у надії заощадити кошти, однак такі способи економії можуть спричинити ще більше проблем, оскільки це призводить до вогкості та цвілі.

Більшість людей вважають комфортною температуру в приміщенні від 18 до 21 градусів за Цельсієм упродовж осінньо-зимового періоду, однак є певна "ідеальна" температура, яка допоможе як оптимально обігрівати оселю, так і економити кошти. Про це пише британське видання Express з посиланням на коментарі експертів.

Меттью Дженкінс, фахівець з опалення, радить вмикати опалення в оселі тоді, коли температура повітря на вулиці опускається нижче 15 градусів.

"При температурі повітря 15 градусів за Цельсієм більшість людей відчувають зміну температури настільки, що починають скаржитися на дискомфорт", — зазначив експерт.

Стівен Генкінсон, експерт з енергоефективності, натомість стверджує, що "ідеальна" температура у будинку — це 18 градусів. Якщо налаштувати термостат з позначки у 21 градус до 18, то це може знизити щорічні витрати на опалення приблизно на 15%, при цьому людина навряд чи відчує значні зміни у теплі.

"В цілому ви навряд чи відчуєте велику різницю в температурі, але ви гарантуєте різницю у використанні та витратах", — стверджує Генкінсон.

Як зберегти затишок в оселі, якщо стовпчик термометра опускається?

Експерти також назвали прості способи зберегти затишок в оселі, коли стовпчик термометра опускається:

грілки — чудовий варіант для холодних вечорів;

електричні простирадла чи ковдри з підігрівом, які не споживають багато енергії, однак добре забезпечують тепло;

встановлення "графіків опалення" — вмикати тепло тоді, коли людина чи сім'я перебувають вдома.

За словами британських фахівців, комфортний початок дня забезпечить, якщо вранці, під час збору на роботу, увімкнути опалення приблизно на годину. Коли вдома нікого немає, термостат можна регулювати, щоб уникати зайвих витрат.

