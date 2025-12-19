Вера Брежнева показала 16-летнюю дочь: как она выглядит (фото)

Певица Вера Брежнева показала редкие кадры уже взрослой дочери Сары. Девушки активно провели время в столице Франции.

На днях младшей дочери артистки исполнилось 16 лет. По этому случаю они устроили себе совместный праздник в Париже, показав счастливые мгновения в Instagram.

Вера Брежнева показалась с младшей дочкой

Вера с дочкой гуляли по праздничному городу, посещали музеи, лакомились деликатесами в ресторанах и делали традиционные фото на фоне Эйфелевой башни.

"Один счастливый день в Париже", — подписала кадры Брежнева.

16-летняя Сара, как известно, живет в Швейцарии со своим отцом Михаилом Киперманом, но 16-летие провела с мамой в другой стране.

Вера и Сара также посмотрели на платья от кутюрье Аззедина Алаи и посетили музей Dior в Париже.

Вера Брежнева с дочкой Сарой

Интересно, что в профиле певицы указана Франция как одно из мест проживания. Там также указана Украина и Ближний Восток.

Дочь Веры Брежневой Сара

Дочери Веры Брежневой

Сара Киперман родилась в 2009 году в союзе Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана. Кроме именинницы, звезда воспитывает старшую дочь Соню от Виталия Войченко.

Уже в 2015 году артистка вышла замуж за композитора Константина Меладзе. Однако летом 2022 года стало известно о разводе пары.

