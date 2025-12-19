Вера Брежнева показала 16-летнюю дочь: как она выглядит (фото)
Певица Вера Брежнева показала редкие кадры уже взрослой дочери Сары. Девушки активно провели время в столице Франции.
На днях младшей дочери артистки исполнилось 16 лет. По этому случаю они устроили себе совместный праздник в Париже, показав счастливые мгновения в Instagram.
Вера Брежнева показалась с младшей дочкой
Вера с дочкой гуляли по праздничному городу, посещали музеи, лакомились деликатесами в ресторанах и делали традиционные фото на фоне Эйфелевой башни.
"Один счастливый день в Париже", — подписала кадры Брежнева.
16-летняя Сара, как известно, живет в Швейцарии со своим отцом Михаилом Киперманом, но 16-летие провела с мамой в другой стране.
Вера и Сара также посмотрели на платья от кутюрье Аззедина Алаи и посетили музей Dior в Париже.
Интересно, что в профиле певицы указана Франция как одно из мест проживания. Там также указана Украина и Ближний Восток.
Дочери Веры Брежневой
Сара Киперман родилась в 2009 году в союзе Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана. Кроме именинницы, звезда воспитывает старшую дочь Соню от Виталия Войченко.
Уже в 2015 году артистка вышла замуж за композитора Константина Меладзе. Однако летом 2022 года стало известно о разводе пары.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Вера Брежнева попала в конфуз во время своего концерта в Кишиневе. Исполняя русскоязычный трек "Близкие люди" в столице Молдовы, артистка потеряла равновесие и едва не упала со сцены.
- Артистка приехала из-за границы в Киев и показалась в компании загадочного спутника.
Кроме того, Вера Брежнева официально подтвердила, что развелась со старшим на 19 лет продюсером Константином Меладзе, который замалчивает войну в Украине.