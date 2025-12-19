Віра Брежнєва показала 16-річну доньку: як вона виглядає (фото)

Співачка Віра Брежнєва показала рідкісні кадри вже дорослої доньки Сари. Дівчата активно провели час у столиці Франції.

Днями молодшій доньці артистки виповнилося 16 років. З цієї нагоди вони влаштували собі спільне свято в Парижі, показавши щасливі миті в Instagram.

Віра Брежнєва показалася з меншою донькою

Віра з донькою гуляли святковим містом, відвідували музеї, ласували делікатесами у ресторанах та робили традиційні фото на фоні Ейфелевої вежі.

"Один щасливий день у Парижі", — підписала кадри Брежнєва.

16-річна Сара, як відомо, живе у Швейцарії зі своїм батьком Михайлом Кіперманом, але 16-річчя провела з мамою в іншій країні.

Віра та Сара також подивилися на сукні від кутюр'є Аззедіна Алаї та відвідали музей Dior у Парижі.

Віра Брежнєва з донькою Сарою Фото: Instagram ververa

Цікаво, що в профілі співачки зазначена Франція як одне з місць проживання. Там також вказана Україна та Близький Схід.

Донька Віри Брежнєвої Сара Фото: Instagram ververa

Доньки Віри Брежнєвої

Сара Кіперман народилася у 2009 році у союзі Віри Брежнєвої та бізнесмена Михайла Кіпермана. Окрім іменинниці, зірка виховує старшу доньку Соню від Віталія Войченка.

Уже у 2015 році артистка одружилася з композитором Костянтином Меладзе. Проте влітку 2022 стало відомо про розлучення пари.

