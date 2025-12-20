Известный ведущий признался, почему от него уходила жена: "Немного загуляли" (фото)

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко сделал неожиданное признание о своем браке. Оказалось, что адвокатка Инна Мирошниченко несколько раз уходила от мужа.

О кризисах в отношениях ведущий рассказал в интервью Мирославе Мандзюк. Проблемы возникали из-за бытовых проблем и сложного периода после рождения первого ребенка.

Жена уходила от Тимура Мирошниченко

Как оказалось, первые случаи, когда Инна уходила от Тимура, были еще в начале их отношений.

"Были причины, там я согласен. Это было, когда мы немного загуляли. Я уже отвык, что надо, например, маме написать, что я утром буду, а тут надо Инне написать. Она переживала, что я не вернусь или что я там неизвестно чем занимаюсь. А мы просто с пацанами гуляли. У меня разрядился телефон, у меня закрытие фестиваля было, какие сообщения... Второй раз было то же самое", — говорит шоумен.

В частности, Мирошниченко отметил, что тяжелый период у пары произошел после рождения их первого ребенка — дочери Мии. По словам Тимура, его избранница взрывная и эмоциональная.

Инна и Тимур Мирошниченко с детьми Фото: Instagram

Инне было очень сложно после рождения ребенка. Пока быт перенастраивался под новые обстоятельства, возникали кризисные моменты.

"Во время брака тоже несколько раз уходила. Тут уже бытовые моменты играли роль. Инне было очень сложно после рождения Мии: гормональные качели, послеродовая депрессия и все остальное. Это был сложный период. С каждым новым ребенком появляются новые вызовы. До того, как весь быт наладится, все равно нужно время для того, чтобы понять, как вопросы решать. Инна очень горячая, она эмоционально взрывная, я взвешенный. Мне надо все обдумать перед тем, как принять решение, у Инны сразу", — признается Тимур.

Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают четверых детей Фото: Instagram

В 2018 году у звездной пары родилась дочь, которую назвали Мией. Впоследствии Инна и Тимур стали родителями сына Марка. А во время большой войны супруги усыновили двух детей — Марселя и Ангелину.

